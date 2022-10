Test Škoda Octavia Style (2022): opravdu potřebujete více?

Spalovací vozy testujeme na SMARTmanii zcela výjimečně

V tomto případě nás ovšem zajímalo, jak obstojí populární český vůz po třech letech od uvedení

V tom, o co se Octavia snaží, jí nejde takřka nic vytknout

O popularitě Octavie nejen na českém trhu není rozhodně sporu. Aktuální čtvrtá generace se představila koncem roku 2019 v Praze a cíl byl jasný – posunout tento model mladoboleslavské automobilky opět o pomyslný krůček dopředu. Aktuálně už víme, že se to Škodě povedlo, a i po letech od představení aktuální generace může být Octavia pro mnoho lidí zajímavou volbou.

Praktický liftback, nebo praktičtější Combi?

Do redakce nám dorazila varianta liftback ve výbavě Style. Ačkoli se to na první pohled může zdát jako méně logická volba, i liftback nabídne velkou praktičnost, ostatně jeho 600 litrů je pro nejednu českou rodinu více než dost. Pokud byste přeci jen chtěli ještě více místa, pak si v případě varianty Combi polepšíte o 40 litrů. Samozřejmě nechybí něco z řešení Simply Clever jako různé háčky, nákupní tašky, nebo rovnou celé schránky pro lepší organizaci zavazadlového prostoru.

Z designové stránky asi není moc co popisovat, přeci jen se jedná o jedno z nejrozšířenějších aut na českém trhu. Ano, můžete sáhnout po nějaké zajímavé barevné kombinaci, ale žádné velkou show s Octavií prostě neuděláte. Její síla je úplně někde jinde, a to především v jízdních vlastnostech, asistentech, dobrých motorech a několika dalších věcech, které vám cestování, a to nejen za volantem, zpříjemňují.

V hlavní roli displeje

Pokrok nezastavíš a jestli donedávna byly všudypřítomné displeje výhradou aut kategorie Audi A8 a tak podobně, tak dnes už logicky dochází i na daleko dostupnější modely a Škoda Octavia není samozřejmě výjimkou. Před volantem je 10,25″ virtual cockpit, na kterém si můžete zvolit jedno ze čtyř zobrazení. Druhým displejem je poté ten infotainmentu o úhlopříčce 10″.

Využívání displejů se vám nemusí líbit, ale jednoznačně jde o trend, na který si každý bude muset zvyknout – za pár let nejspíš nebudeme mít ani na výběr. Osobně mám s dotykovým ovládáním problém. Ačkoli mám rád nové technologie, tak s odstupem času vnímám, že ovládání dotykem během jízdy je prostě nepohodlné. Klasické hardwarové tlačítko na určité funkce by byla daleko lepší volba, například na vypínání systému Start/Strop ukryté v notifikační liště, kterou zobrazíte stažením prstu z horního okraje displeje, podobně jako u chytrého telefonu.

Abych jenom nechválil, tak ani po několikáté zkušenosti s Octavií jsem si nemohl zvyknout na multifunkční volant, čímž narážím především na ovládání jednotlivých funkcí. Ano, je to o zvyku, ale dost věcí jsem musel hledat poněkud déle. S ovládáním displeje před volantem a zobrazením jednotlivých dat, která chci vidět, jsem se zkrátka opět „nadřel“ o něco více, než bych si přál.

Jak pro telefony se systémem Android, tak i pro iOS si lze stáhnout aplikaci MyŠkoda. Ta vám umožní kontrolovat informace typu kolik máte pohonných hmot v nádrži či zda je auto zamknuté a dostanete se také ke statistikám o vaší jízdě. Pro standardní spalovací verzi mi tato funkce přijde zbytečná, což však neřeknu o situaci, kdy přemýšlíte o plug-in hybridní Škodě Octavii, Octavii RS, popřípadě Škodě Superb.

Pohodlný pohodář

Po stránce zpracování jsme si u Škodovky už na velmi dobrou úroveň zvykli a to samé platí i pro pohodlnost posádky. Sedadla si můžete nastavit v mnoha směrech a ani po několika stovkách ujetých kilometrů mi záda nedávala najevo, že pro daný den už by to stačilo. O komfort se samozřejmě stará také možnost vyhřívání, popřípadě klimatizování sedadla, kterou si do Octavie můžete pořídit. Na velké množství odkládacích prostorů už jsme si také zvykli a ačkoli už se jedná o takové klišé, v každodenní realitě to nesmírně oceníte.

Krčit se nemusejí ani cestující na zadních sedadlech. Ano, Octavie není Superb, který v této disciplíně šlape dost rázně na paty i modelům jako Mercedes třídy S či BMW řady 7, ale na prostor si bude stěžovat maximálně váš kamarád basketbalista s výškou 200+ centimetrů. Nabíjet chytrý telefon si mohou i cestující vzadu díky dvojici USB-C.

Potřebujeme více? Nikoli, pouze chceme

Pohodlný pohodář je Octavia už jenom proto, jak se cítíte v interiéru, ale i proto, jak auto funguje po jízdní stránce. Pod kapotou pracoval dvoulitrový naftový čtyřválec o výkonu 150 koní, které se přenášely na přední kola přes šestistupňovou manuální převodovku. O tom ale až později. Osobně se mi líbí, jak je Škoda Octavia nastavená jako celek. Ano, pokud je vám dvacet a chcete „jezdit pilu“, pak hodně rychle narazíte na limity. Ve chvíli, kdy pochopíte kladné a záporné stránky a začnete „Oktávku“ používat tak, k čemu je určená, jen těžko budete hledat nějaké chyby.

Dokázal bych si představit i větší výkon než jen 150 koní (110 kW), přeci jen nějaké to předjíždění i dynamika by mohly být lepší, o tom žádná. Můžete sáhnout i po variantě s 200 koni (147 kW), ale pouze v případě pohonu všech kol. Co však nejde vytknout, je nastavení podvozku jako takového. Ten není přehnaně měkký a na českých silnicích svojí práci odvádí více než dobře. Řízení je na můj vkus přeposilované i na sportovní režim, ale co už, takový je trend a jen těžko s tím něco uděláme.

I koktejl s názvem Octavia, který byl v našem případě namíchaný ze základních surovin, ukazuje, že ne vždy nutně potřebujeme mít něco dražšího a lepšího. V mnoha případech je to pouze otázka chtíče. A ruku na srdce, kdo lepší podvozek či pohon všech kol skutečně pocítí? Ba co víc, kdo to reálně využije? Na tuto otázku si musí každý odpovědět sám. Co bych však jednoznačně doporučil, jsou Matrix LED přední světlomety, které bych při konfiguraci svého auta řadil mezi priority.

Když puberťák dospívá

Doba jde dopředu a zákazníci už nekoukají pouze na počet koní či hnanou nápravu. Situace se rapidně mění a mnoho řidičů ví, jaké palivo mají do auta tankovat, čímž to pro ně končí. O to více koukají na různé technologické vychytávky či asistenty, které jim vůz může nabídnout. I proto se posledních několik let mluví o tom, že automobilky se pomalu dostávají do role softwarových společností jednoduše proto, že si to zákazníci žádají.

Bezdrátové Apple CarPlay se v dnešních dnes řadí už k základním funkcím, podobně jako bezdrátové nabíjení. To je mimochodem umístěné před řadící pákou pod úhlem směrem k silnici tak, aby vám telefon pří jízdně nikde nevypadl.

Na rovinu vám povím, že ve chvíli, kdy je v autě právě Apple CarPlay, ho ihned zapínám – bez systému od automobilky bych se zcela obešel. Na druhou stranu nemůžu říct, že by byl systém od Škody Auto špatný. Doby, kdy byl na můj vkus poněkud pomalý, jsou pryč, což je možná dáno i tím, že aktuálně používám poněkud starší model telefonu s nakousnutým jablkem ve znaku.

Ambientní osvětlení, jízdní asistenti, data o spotřebě, přepínání profilů či navigace je výčet toho nejdůležitějšího, co se v systému ukrývá. Jeden den jsem se snažil využívat pouze vestavěné aplikace. Ve výsledku nemůžu říct, že jsou špatné, ale jednoduše nevidím důvod, proč je upřednostnit před Apple CarPlay. Někdo však má rád holky, jiný zase vdolky.

Opomenout bych neměl ani adaptivní tempomat, který v testovaném autě nechyběl. Ve chvíli, kdy trávíte hodně času na dálnicích, se jedná o příjemného společníka. Pokud se často pohybujete lidově řečeno okolo „komína“, pak jeho pořízení stojí za zvážení.

Málo, méně a ještě míň

Výše jsem zmínil, že pár koní navíc by se hodilo. Za tím si stojím, ale nutno podotknout, že jde víceméně o můj subjektivní pocit. Co však subjektivní rozhodne není, jsou data. Octavia vždy vynikala skvělou spotřebou bez ohledu na to, jak moc ji šlapete po krku. A v tom je to kouzlo. Nemusíte jezdit zrovna dvakrát defenzivně, abyste se na palubním displeji dívali na spotřebu začínající pětkou.

Abych byl konkrétní, tak za týdenní test jsem s Octavii najezdil necelých 850 kilometrů. Neminula mě dálnice D11, stejně jako cesta z Hradce Králové do Českých Budějovic i nějaké to cestování po Praze. Suma sumárum šlo o poměrně hezky namíchané druhy silnic, které zastupovaly nejen dálnice, ale také rychlostní komunikace, okresky a i nějaké ty zácpy v našem hlavním městě. A výsledek? 4,6 litru na 100 kilometrů! Ano, přiznám se, že už spadám do kolonky pohodových řidičů, kteří nenahání každou minutu, ale na druhou stranu lidé, kteří na dálnici jezdí 110 km/h, nepatří mezí mé oblíbence.

Všechno dobré, až na pár věcí a cenu

Ať se na Octavii dívám z jakéhokoli pohledu, stále se mi na ní těžko hledají věci, které jsou vyloženě špatně. Ano, je to dáno i tím, že v dnešní době špatné auto jednoduše neexistuje. Každé má své výhody i nevýhody a jde o to, co bude vyhovovat vám. Jako rodinné auto si Octavii představit dokážu. To stejné platí i ve chvíli, kdy chcete dostatečně reprezentativní auto a je jedno, jestli do kufru budete dávat kočárek, nebo nějaké nářadí, popřípadě rovnou za kouli zapřáhnete nějaký ten těžší náklad.

Snad jen sportovní zážitky vám Octavia nenabídne. Ale buďme upřímní, kolik lidí tohle vyloženě chce? Někdo sáhne po variantě RS, kde minimálně po stránce výkonu budete v pohodě, a pokud chcete čistě sportovní auto, pak nejspíše pokukujete po Hyundai i30 N či dalších méně či více drahých modelech. Jako asi největší problém vidím cenu. Stále se tu bavíme o Škodě. Tím nechci říct, že její prestiž není dostatečná, ale dnes může nejeden člověk přemýšlet tak, že za nějaký ten peníz navíc už přeci jen může mít něco s logem BMW či Audi na kapotě. Stačí rychle proběhnout konfigurátor a cenovka přes 830 tisíc korun na vás svítí, ani nevíte jak. A věřte mi, že i poté je za co připlácet.

Parametry Škoda Octavia Stupeň výbavy Style Maximální výkon 110 kW Palivo nafta Pohon předních kol Převodovka manuální Akcelerace 0–100 km/h 8,8 s Maximální rychlost 236 km/h Délka 4 689 mm Šířka 1 829 mm Výška 1 470 mm Rozvor 2 686 mm Hmotnost 1 427 až 1 593 kg Základní cena 639 900 Kč

Závěr

Jedno je jasné: pořízením Škody Octavie rozhodně chybu neuděláte. Jak už zaznělo výše, v žádné disciplíně rozhodně nepropadá. I díky tomu bude vaším skvělým pomocníkem, ať už o koupi uvažujete z jakéhokoli důvodu. Pokud nechcete vybíráním svého nového auta ztrácet čas, s trochou nadsázky můžete vzít téměř libovolnou Octavií a nic neřešit. V druhém případě bych rozhodně popřemýšlel minimálně o Matrix LED světlometech i automatické převodovce.

Věci jako adaptivní podvozek DCC, pohon všech kol, nezávislé topení a tak dále posunou auto o kus dále, ale to se týká také cenovky. I proto bych velmi dobře zvažoval, co přesně v autě potřebujete, nikoli pouze chcete. Jak už to bývá, cena v konfigurátoru umí po chvíli vyskočit velmi vysoko.

Škoda Octavia Style (2022) 8.9 Vzhled a zpracování interiéru 8.5/10

















Propojitelnost s telefonem 9.0/10

















Technologická výbava 8.5/10

















Jízdní vlastnosti 9.0/10

















Spotřeba 9.5/10

















Klady spotřeba

praktičnost

jízdní vlastnosti Zápory není z nejlevnějších

ničím vás nenadchne