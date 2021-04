Test Škoda Octavia G-Tec (2021): volba nízkých provozních nákladů

Pohon na stlačený zemní plyn se stal velmi populární alternativou pro ty, kteří chtějí jezdit za nízké provozní náklady. Tento druh pohonu se prosadil také v nákladní dopravě, konkrétně v různých spedicích, kde právě náklad na jeden ujetý kilometr je dost zásadní. Přes veškerou elektrifikaci i v dnešních dnes můžete koupit modely s pohonem na CNG, jako např. Škodu Kamiq nebo novou generaci Škody Octavia, kterou jsme si vyzkoušeli.

Po klasické variantě, kterou si můžete koupit jak s benzinovým, tak naftovým motorem, je v nabídce Škody Auto také benzinová mild-hybridní jednotka. Opomenout nemohu ani Škodu Octavii iV, tedy verzi s plug-in hybridním pohonem, a samozřejmé také populární Octavii RS, která je v nabídce s benzinovou, naftovou, ale také plug-in hybridní pohonnou jednotkou. Poslední varianta v nabídce je právě CNG.

Proč měnit něco, co funguje?

Škoda Octavia nikdy nebyla designově nejzajímavějším autem v daném segmentu, ale na druhou stranu mě nikdy její design neurážel. Vždy se v mých očích jednalo o vyvážený design, ze kterého si lidově řečeno na zadek nesednete, ale ostudu v žádném případě neuděláte.

Nová generace přinesla nejen přední, ale také zadní světlomety s LED technologii. V nejvyšší možné výbavě dostanete dokonce LED Matrix světlomety, které se skládají z několika jednotlivých segmentů a dokáží „vystínovávat“ protijedoucí vozidla. Co se designové stránky týká, ta nabízí ostřejší tvary a líbí se mi především záď testované verze liftback.

Testovaný kus stál na 18palcových kolech s hezkým designem disku, který barevně ladil s lakem celého auta. To celé bylo doplněno o černé doplňky, jako je maska chladiče nebo spodní část bočních zrcátek.

Ne všechny změny pozitivní

Nová generace s sebou samozřejmě přinesla i nějaké změny. A ne všechny jsou zrovna dobré. Ale jedná se jen o můj subjektivní názor. Začnu volantem, který je nově dvouramenný, což by nebyl takový problém. Osobně se mi nelíbí, ale to je věc názoru. Ani po několika zkušenostech s Octavií jsem si stále nezvykl na ovládání digitálního kokpitu, tedy displeje, který se nachází před volantem. Znáte to, zvyk je železná košile.

Kritický musím být i k dotykové liště, která se nachází pod displejem infotainmentu. Na ní měníte nejen teplotu uvnitř auta, ale také hlasitosti. Což o to, že při ovládání displeje se nesmíte tedy lišty dotknout, na to se dá zvyknout, ale že v noci není podsvícená a vy tak nevidíte vůbec nic, je krok vedle. Trochu to na mě působí, že nová generace prostě musela za každou cenu přinést nějaké novinky. Ovšem nebojte se, podobné řešení využívá i Volkswagen Golf či ID.3. Na druhou stranu musím říci, že interiér je velmi dobře zpracovaný, nikde nic nevrže a sází se i na měkčené plasty.

Zcela jinou písničkou je prostornost. A to nejen za volantem, ale i ve druhé řadě sedadel má i vyšší postava dostatek prostoru. Samozřejmě že to není jako ve Škodě Superb, ale ta hraje úplně jinou ligu i napříč vyšším segmentem. Spolehnout se můžete na dostatek odkládacích prostorů, na držáky nápojů i prostor pro chytrý telefon, který se vám může rovnou bezdrátově nabíjet. Nesmí chybět pořádný zavazadelník, který v případě Octavie s pohonem na CNG nabízí 455 litrů.

Systémy nové generace

Škoda Octavia dostala do vínku systém asistované jízdy druhé generace. Zjednodušeně řečeno, jde o kombinaci adaptivního tempomatu a hlídání jízdního pruhu. Například na dálnici umí Octavia jezdit téměř bez vás s tím, že v případě potřeby umí zcela zastavit a následně se rozjet. Z legislativních důvodů však musíte mít ruce na volantu.

Mezi další asistenční systémy patří nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu, ale také parkovací asistent i s funkcí vyparkovávání. Úplnou novinkou pro Octavii je head-up displej. Ten vykresluje informace o aktuální rychlosti, navigační pokyny, ale také aktuální maximální povolenou rychlost na čelní sklo před řidiče.

Před volantem je samozřejmě digitální kokpit, který umožňuje hned čtyři zobrazení. Ať už máte rádi budíky nebo spíše prahnete po minimalističtějším zobrazení, Octavia vám vyjde vstříc. Po této stránce udělal Octavia krok dopředu. Skvělé jsou světlomety, o kterých už byla řeč, ale také fakt, že můžete sáhnout i po head-up displeji, který donedávna pro Octavii nebyl k dispozici.

I zde vládne svět dotyku

Vrcholem nabídky je 10palcový dotykový displej s názvem Columbus. Ten zahrnuje nejen navigaci, ale také podporu Apple CarPlay a Android Auto. Systém je připojený k internetu, takže máte k dispozici mapové podklady aktualizované v reálném čase, ale také přistup k funkcím, které můžete kontrolovat z aplikace pro chytré telefony. Zkontrolovat si můžete, zda je vaše auto zamčené, podívat se na jeho polohu, ale také dojezd.

Technologie mám rád, ale nemyslím si, že trend, kdy se prakticky vše integruje do dotykového displeje, je ten správný. Minimálně ne v automobilech. Ovládat něco poslepu je prakticky nemožné a ani hlasové ovládání ještě nedosahuje takové kvality, kterou bychom potřebovali pro bezchybné ovládání jednotlivých funkcí.

Když chcete jezdit doslova za pár

Jestliže hledáte dostupné auto, se kterým budete mít nízké provozní náklady, pak pohon na CNG bude více než dobrou variantou. Na trhu jich sice nenajdete tolik, ale stalé jsou v nabídce. Jedno takové auto je i Škoda Octavia. V jejím případě pod kapotou pracuje čtyřválcová patnáctistovka, která umí spalovat jak benzin, tak samozřejmě CNG. Výkon je naladěný na 130 koní, který se přenáší přes automatickou převodovku na přední kola.

Zásobníky zemního plynu pojmou maximálně 17,3 kilogramu CNG a dalších devět litrů pojme nádrž na benzin. V průběhu testování, kdy jsem s autem najezdil 488 kilometrů, se spotřeba CNG zastavila na 4,1 kilogramech a na 6,7 litrech benzinu. Pokud vezmeme v potaz průměrnou cenu CNG, jeden jediný kilometr vás bude stát zhruba 1,10 Kč a dojezd na jedno doplnění CNG je přibližně 420 kilometrů. Právě spotřeba a tedy i jízdní náklady budou největším prodejním argumentem, naopak nevýhodou je fakt, že s naftovou motorizací sice bude každý kilometr dražší, ale pod kapotou budete mít i více koní.

Nenadchne, ale rozhodně nezklame

Za volantem Octavie se budete cítit dobře. Auto jako takové nedělá vůbec nic špatně, ale pokud byste se s ním mohli svézt jen krátce, vzpomínat na něho nejspíše nebudete. Podvozek je příjemný, řízení přeposilované, což znamená, že moc zpětné vazby nedostáváte. Jenže otázka zní, je to vlastně v daném segmentu tak velký problém? Přeci jen si kupujte Škodu Octavii, tedy auto na každodenní ježdění, nikoli auto, se kterým budete každý víkend zajíždět nejlepší časy na okruhu.

A to je právě ono. Můžeme namítnout, že za posledních pár let se Škodovka naučila si říci za své modely více peněz než konkurence, ale také musíme brát v úvahu, že její auta jednoduše fungují. A to jak po stránce jízdních vlastností, tak ergonomie a ovládání všech dostupných asistentů. A možná i v tom tkví úspěch Octavie. Nevybočuje z řady, ale dělá přesně to, co po ní chcete.

Octavia taková, jakou ji znáte

Prostornost, velký zavazadelník, několik zajímavých vychytávek z dílny Simply Clever, které vám usnadňují život s autem jako takovým. K tomu si připočtěte širokou nabídku jízdních asistentů i infotainment, který prakticky ničím za konkurencí nezaostává. To vše Škodu Octavii charakterizuje a možná i proto je tolik populární nejen na českém trhu.

Model Škoda Octavia G-TEC Základní cena 563 900 Kč Cena testované výbavy Výkon 96 kW / 130 koní Zdvihový objem 1 498 ccm Palivo CNG + benzin Počet válců 4 Pohon pohon předních kol Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 9,6 Maximální rychlost (km/h) 218 Zavazadlový prostor 455 litrů Délka 4689 mm Šířka 2003 mm Výška 1468 mm Rozvor nápravy 2667 mm Objem CNG 13,8 kg

Varianta G-Tec, tedy ta, která spaluje primárně CNG, má ještě jeden benefit. A to jsou velmi nízké provozní náklady na každý ujetý kilometr, což může být velmi silný argument nejen pro domácnosti, ale také pro firemní zákazníky. Škoda Octavia je autem mnoha tváří. Kolik variant si můžete koupit, o tom už byla řeč. Zatímco verze RS je zde primárně pro lidi, co chtějí mít nějaký ten výkon, verze G-Tec naopak pro ty, co smýšlejí více ekonomicky. A ve finále je jen dobře, že si my, koncoví zákazníci, můžeme vybírat.