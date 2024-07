Test Range Rover Evoque P300e (2024): do města a do terénu

Evoque vyniká moderním designem a aristokratickým šarmem, za který se nebudete stydět

Interiér není právě prostorný, ale sází na špičkové materiály a nekompromisní zpracování

Kombinace benzinového motoru a elektromotoru nabízí hodně dynamiky, ve městě umí jezdit úsporně, ale dálnice způsobí vír v nádrži

V terénu umí – tak jako každý Range Rover

Evoque je nejmenší vůz z rodiny Range Rover. A také cenově nejdostupnější. Ale protože je to Range Rover, pořád nemůžeme mluvit o žádném drobkovi. Bavíme se tady o autě s pohotovostní hmotností 2157 kg! Přesto je primárně určené do města. Ale jak jsme si ověřili, nezalekne se ani lehkého terénu.

Rozklíčovat název

Plným názvem se vůz jmenuje EVOQUE AUTOBIOGRAPHY P300e Ingenium PHEV All Wheel Drive. Co to tedy znamená? Autobiography je úroveň výbavy. 300 označuje výkon v koních (no, ve skutečnosti je jich 309), Ingenium je označení motoru, k tomu se dostaneme později, PHEV je zkratka plug-in hybrid electric vehicle, jde tedy o kombinaci spalovacího motoru a elektromotoru, který je napájen baterií s vnějším dobíjením.

A All Wheel Drive? To značí pohon všech kol. Jak jinak u Range Roveru.

Aristokratický design

Náš testovaný kousek stál na příplatkových 20″ kolech, lakovaný do elegantní modré barvy Tribeca Blue a hlavně střecha lákala pozornost kolemjdoucích – byla kontrastní k modrému lakování, tedy bronzová. Auto přitahovalo pohledy, protože design má skutečný charakter. Ten modelu Evoque nechyběl od první generace.

Sedíme uvnitř

Se svými 190 cm a bezmála 100 kg musí říct, že jsem se v interiéru cítil trochu stísněně. Místa zde není nazbyt. Ale co na co si rozhodně nemůžu stěžovat, to je zpracování interiéru a použité materiály. Interiéru dominuje 11,4″ displej, který se v aktuální verzi posunul blíže k řidiči.

Velký volant není u Range Roveru žádným překvapením, já bych přivítal o něco menší a nevadil by mi ani tlustší věnec volantu.

Sázka na udržitelnost

V základu dostává Evoque kožená sedadla, ale bez příplatku můžete sáhnout po sedadlech z vlny Kvadrat a polyuretanu od značky Ultrafabrics. Tato kombinace materiálů je mnohem odolnější vůči poškrábání, snadnější na údržbu, neobsahuje PVC a ftaláty. Sedadla jsou příjemně měkká, příjemná na dotek.

Nejsem žádný ekolog, ale sáhl bych po těchto, seděly mi skutečně dobře.

Infotainment

11,4″ displej je skutečně komfortní a operační systém nazvaný Pivi Pro je neuvěřitelně rychlý, s parádní grafikou, tak jak si od moderního auta představuji. Zuby mi skřípaly při některých překladech do českého jazyka, kdy jsem musel často hádat, co tím chtěl autor říct, nakonec jsem vyřešil problém tak, že jsem prostředí přepnul do angličtiny a byl jsem spokojený.

Samozřejmě nechybí plná konektivita, Android Auto i bezdrátový Apple CarPlay.

Hraje skvěle

Za zmínku pak stojí ještě zvuková aparatura Meridian. Poskytuje výkon 650 W, zvuk přichází ze 14 reproduktorů a k tomu ještě z dovukanálového subwooferu. Sytost a bohatost zvuku je opravdu nádherná a dlouho jsem neslyšel tak dobře hrající vůz. Audiofilové budou jistě nadšeni. Potěší i to, že automobilka za tento soundsystém žádá rozumných 29 000 Kč.

Co to má za motor?

Tuto otázku jsem dostával často a vždy jsem s úsměvem odpovídal – tříválec, jeden a půl litru. Tato odpověď se setkala buď s nepochopením nebo výsměchem. Ale ten rozhodně není na místě, protože spalovacímu motoru pomáhá ještě elektromotor a kombinovaný výkon je pak zmíněných 309 koní. V kombinaci s devítistupňovou automatickou převodovkou to pak stačí k tomu, aby přes 2 tuny těžké SUV překonalo 100 km/h za 6,1 sekundy. Neuvěřitelný čas!

Objem motoru, ani počet válců dnes skutečně nic neznamenají. O tom, že motor je velmi kultivovaný a skvěle odhlučněný, snad ani psát nemusím, s tím se počítá.

Potřeba nabíjet

Bavíme se o elektromotoru a ten potřebuje baterii, ze které čerpá energii. Ta se ukládá samozřejmě i při brždění rekuperací, ale to je velmi málo a 14,9kWh baterii byste jen rekuperací neuživili. Je třeba ji nabíjet ze sítě. Čistě na elektřinu pak vůz umí podle režimu WLTP ujet až 61 km, v praxi ale podle typu provozu počítejte zhruba s poloviční vzdáleností. Výhodou je, že baterie se umí nabíjet i velmi rychle stejnosměrným proudem na veřejných dobíjecích stanicích, i během krátkého oběda se tak baterie dobije do plné kapacity.

Odfiltruje okolí

A jak Evoque jede? Stejně jako každý Range Rover. Posádku úplně odřízne od okolního světa. Je jedno, jestli jedete po okresní silnici, po hrbolatých kostkách nebo v bahně. Evoque nedává nic znát a na palubě si užíváte jen komfort, ticho a jistotu. Tohle umí skutečně aristokraticky.

Terénu se nebojí

Nejvíc mě bavilo vytáhnout Evoque mimo zpevněné silnice. Systémy All-Terrain Progress Control a Terrain Response 2 zajistí, že terénem se protahuje s naprostou samozřejmostí. Prudká stoupání, klesání, kamenité cesty, brodění, vše dává s naprostou jistotou. Možná by zvládl i těžší terén, lesní cestu, ale to s tímto autem vlastně nedává vůbec smysl, vždyť je určené hlavně do města. Ale když chcete, můžete.

Na dálnici má apetit

S autem jsem se vydal i z Prahy k Olomouci, tedy cesta dlouhá asi 230 km. Vyjížděl jsem s plnou baterií a do navigace dal cíl, aby auto „vědělo“, jak má hospodařit s baterií, přesto už v půlce cesty byla baterie prázdná. Ale výkon autu nechyběl, motor případně baterii dobíjel tak, aby byl plný výkon vždy k dispozici. Díky tomu byl Evoque šelmou levého pruhu, ale za cenu toho, že do Olomouce jsem dojel se spotřebou 9,6 litru benzínu na 100 km a to znovu opakuji, že jsem vyjížděl s plnou baterií.

Tohle není hezký výsledek a jen to ukazuje, že pokud chcete skutečně jezdit pod 2 litry, budete muset jezdit krátké trasy po městě a pravidelně dobíjet.

Plný asistentů, ale…

Jak lze u moderního prémiového vozu čekat, je plný asistentů a pomocníků. Hodně z nich je určeno pro jízdu v terénu, ale nechybí ani takové ty standardní, jako je držení v jízdním pruhu či adaptivní tempomat. Ale právě adaptivní tempomat mi několikrát na dálnici v levotočivé zatáčce začal brzdit před autem, které jelo v pravém pruhu. Divné. Tohle se dělo adaptivním tempomatům v prvních letech jeho nasazení.

Moderní světlomety

Za zmínku pak jistě stojí také nové LED světlomety Pixel LED. Každý ze světlometů obsahuje 4 moduly a každý z nich 67 diod. Ty jsou dostatečně výkonné pro osvícení, zároveň umí jemně maskovat ostatní účastníky provozu.

Parametry Range Rover Evoque P300e Stupeň výbavy Autobiography Maximální výkon 227 kW Zdroj energie benzin + elektřina Spalovací motor 1,5litrový tříválec Světlomety LED Pohon všech kol Převodovka automatická Akcelerace 0–100 km/h 6,1 s Maximální rychlost 213 km/h Délka 4 371 mm Šířka 1 900 mm Výška 1 649 mm Rozvor 2 681 mm Základní cena 1 255 569 Kč Cena testované výbavy 2 284 548 Kč

Zadarmo to nebude

Evoque je poctivě postavené auto s kvalitní technikou, ve kterém nemáte pocit, že se někde šetřilo. A to se samozřejmě projeví i na cenovce. Základní cena této výbavy činí 2,2 miliony korun, dodatečná výbava zvýšila cenu na 2,3 milionu korun, což jsou peníze, za který už můžete pořídit i velký Range Rover Sport.

Range Rover Evoque 8.7 Vzhled a zpracování interiéru 9.2/10

















Propojitelnost s telefonem 9.8/10

















Technologická výbava 8.9/10

















Jízdní vlastnosti 8.5/10

















Spotřeba 7.2/10

















Klady atraktivní design

schopnosti v terénu

rychlý infotainment

výkon motoru

spotřeba ve městě

komfort jízdy Zápory omezený prostor uvnitř

spotřeba na dlouhých cestách

pořizovací cena

překlad infotainmentu

zmatený adaptivní tempomat