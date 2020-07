Test Peugeotu 508 SW: když chcete vybočit z davu

Peugeot 508 začal české silnice brázdit koncem roku 2018. Už si nepamatuji, kde jsem se s vlajkovou lodí francouzské automobilky setkal poprvé, ale byla to téměř láska na první pohled. Možná ne vzájemná, ale z mé strany rozhodně. Červený lak, zajímavá silueta, hezká kola a zajímavá paleta motorů bylo něco, co si získalo mé sympatie.

S batohem na zádech

Nejdříve Peugeot 508 dorazil na trh jako sedan a později dorazila také verze SW, což v případě Peugeotu znamená variantu s batohem na zádech, chcete-li kombi. Sedan na mě působí více elegantněji, zatímco po variantě SW sáhnou praktičtěji zaměření řidiči, kterým se 530 litrů v zavazadlovém prostoru může hodit. Jakmile sklopíte sedadla, tak naložíte ještě o 1250 litrů více.

Vrcholná nafta

Do testu jsme si vybrali variantu GT s vrcholnou naftovou motorizací. Jedná se o dieselový čtyřválec, který je naladěný na 177 koní a 400 Nm točivého momentu. A v případě čtyřčlenné posádky i několika věcí v zavazadlovém prostoru je výkon na více než 4,7metrový kombík dostačující. Odmění vás také zajímavou spotřebou. Po více než 600, převážně dálničních kilometrech se apetit motoru zastavil na 6,7 litrech.

Motor je poměrně dobře odhlučněný a po zahřátí o něm při nižších otáčkách prakticky nevíte. Za studena však automatická převodovka lehce cukala. Jak se však všechno ohřálo, i převodovky fungovaly jako hodinky. I při lehce vyšší než povolené rychlosti na dálnici převodovka točí dva tisíce otáček. V kombinaci s 62litrovou nádrží se pak můžete dostat i na dojezd až tisíc kilometrů na jedno natankování.

Peugeot 508 umí být velmi pohodlný až plavný, což v kombinaci s hezky zpracovaným interiérem, který se na vás snaží dýchnout spíše luxusním vánkem než sportovním duchem, dělá z francouzské vlajkové lodě ideálního společníka na dlouhé přesuny.

Prémiovka z Francie

Pětsetosmička sází na LED světlomety jak vpředu, tak vzadu. Do těch předních je integrováno i denní svícení, které může připomínat lví tesáky. Zadní světlomety pak mají grafiku, která připomíná pro změnu lví drápy. Peugeot si prostě dal záležet a své logo otiskl prakticky všude, kde to jen trochu šlo. A výsledek? Mně osobně se po designové stránce Peugeot 508 líbí. Příjemné osvěžení trhu, které rozhodně má co nabídnout. Své do designové skládačky dodávají také bezrámové dveře.

Kdybyste si říkali, že tohle auto na silnicích jen tak nepotkáte a tudíž se mu prodejně moc nedaří, tak se nenechte zmást. Jednak věřím, že si 508ka své zákazníky najde, a za druhé taková Francie je na tom podobně jako Česká republika s modely od Škody Auto. Prostě je potkáte na každém rohu.

Exteriér poutá pozornost a co interiér?

O exteriéru jsme si toho už řekli poměrně dost, ale jak je na tom interiér? Hned vám povím, že je dost netypický. První, co vás asi upoutá, je volant. Ten je poměrně malý a má i netypický tvar. Zatímco někteří výrobci aut dávají přednost volantu, který je zploštělý na spodní straně, tak Peugeot se vydal cestou zploštění i nahoře.

Druhým netradičním znakem je displej před řidičem. O displej jako takový ani tolik nejde, ale o cestu, kudy se na něho díváte. Na informace, které vám ukazuje, se díváte nikoli skrz volant, ale nad ním. Peugeot toto řešení nepoužil poprvé. S displejem jsem osobně problém neměl a přijde mi to jako velmi dobré řešení. S čím jsem však problém měl, je volant. Jde sice o zvyk, ale já si na to ani po týdnu nezvykl. Třeba v Peugeotu 208 to na mě bude působit jinak. Uvidíme.

Zpracování však však pochválit, podobně jako velmi pohodlná sedadla s masážní funkcí. Nezklame vás ani prostor na zadních sedadlech, stejně jako infotainment, který nabídne to, co by auto v podobné cenové relaci mělo. K němu se však dostaneme až později.

Mezi řidičem a spolujezdcem je masivní středový tunel s voličem převodovky i prostory pro šálek kávy. Pod loketní opěrkou je pak prostor pro další maličkosti, jako je například peněženka nebo pouzdro na sluneční brýle, a do dveří se s trochou snahy vejde i 1,5litrová pet láhev.

Chytrý infotainment tu je, ale CarPlay či Android Auto dává větší smysl

Displej infotainmentu by mohl mít trochu rychlejší reakce, ale pokud vám občasná pomalost nevadí, pak se můžete spolehnout na zajímavý systém, který si jde svojí cestou. Není tak jednoduchý jako dlaždicové zobrazení, které používá například Audi, ale zato přináší více originality. A nejen systém jako takový, ale také „klavírní“ klávesy, pomocí kterých se přepínáte do jednotlivých položek.

Systém si můžete připojit na internet. Nejlepší cestou je využívat hotspot z vašeho chytrého telefonu. Hardwarová tlačítka pak slouží pro rychlý vstup do médií, navigace, nastavení auta, telefonu či uživatelského profilu. Ano, i v Peugeotu 508 si můžete vytvořit profil nejen pro vás, ale i pro vaši drahou polovičku.

Systém rozhodně není špatný, ale nějak nerozumím tomu, proč se automobilky snaží vytvořit svůj vlastní systém a raději se nedomluví se společnostmi, jako je Apple nebo Google. Většina řešení od těchto dvou amerických firem je stabilnější, rychlejší a kvalitnější. Netajím se tím, že i já preferuji Android Auto, které se mi však v Peugeotu 508 nepodařilo rozchodit, ať jsem dělal, co jsem dělal. Třeba na to ale automobilky už brzy přijdou.

Jízdní asistenti, klasické USB i bezdrátové nabíjení

Adaptivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu, stejně jako hlídání jízdního pruhu nebo parkovací asistent. Prakticky vše, na co jsem si vzpomněl, jsem v testovaném kusu měl. Dokonce nechybělo ani „autonomní řízení“, kdy hlídání jízdního pruhu spolupracuje s adaptivním tempomatem, a takové dálniční přesuny zvládá se ctí. Jen musíme mít položené ruce na volantu.

Hodit se vám může i parkovací kamera, bohužel její rozlišení je velmi špatné. A to nejen kvůli tomu, jaký je standard rozlišení v dnešních dnech, ale také kvůli tomu, když se podíváte do ceníku a zjistíte, že Peugeot 508 není nikterak levné auto.

Potěší přítomnost bezdrátového nabíjení i klasických USB. Pokud však máte doma nějaký nový model od Škody Auto a už nepoužíváte jiný kabel než USB-C na USB-C (popřípadě Lightning), tak si budete muset koupit i takový kabel, který vám do Peugeotu bude pasovat. Ve světě kabelů se dle mého začíná tvořit slušný nepořádek a jsem velmi zvědav, zda se někdy dočkáme toho, že takové USB-C bude opravdu standardem v celé Evropě.

Model Peugeot 508 SW Základní cena 1 130 000 Kč Cena testované výbavy – Stupeň výbavy GT Výkon 130 kW / 177 koní Zdvihový objem 1997 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,4 s Maximální rychlost (km/h) 231 Spotřeba paliva na 100 km 4,2 l (kombinovaná) Délka 4778 mm Šířka 1907 mm Výška 1420 mm Rozvor nápravy 2793 mm Hmotnost 1615 kg Objem palivové nádrže 62 litrů

Aby toho nebylo málo, k dispozici je i noční vidění, které vám nikdo z konkurence nenabídne. Ano, můžete ho mít například ve Volkswagenu Touareg, Mercedesu třídy S a tak dále, ale to se cenovkou dostáváme na zhruba dvojnásobek toho, co si od vás vezme Peugeot za 508ku.