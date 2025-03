Test Lexus LBX (2025): malý vůz s velkou ambicí

Lexus LBX cílí na řidiče vyžadující luxus v kompaktním formátu

Tříválec s elektromotorem láká spotřebou pod 4 l/100 km ve městě, na dálnici se ale trápí

V akční nabídce je dostupný za rozumnou cenu, ale pořád jde hlavně o druhé auto do rodiny

Nepotřebuji velké auto. Už máme velké rodinné SUV, potřebuji něco na ježdění do práce, na nákupy. S velkým autem se mi špatně parkuje. Ani výkon není potřeba, na dálnici vůbec nenajedu. Takové povídání slýchám od kamarádek docela často.

A malá auta obvykle bývají „budgetová“, tzn. spíše lacinější. Ale co když chcete prémiový vůz?

Malý, ale luxusní

Po takových autech není obvykle vysoká poptávka. Lexus jedno takové už v nabídce má, model UX. Ten už ale není nejmladší. Proto Lexus přišel s modelem LBX. A byť je Lexus globální značka, model LBX prodává jen v Evropě a v Japonsku.

Nikde jinde poptávka po malých luxusních autech není. K čemu LBX velikostí přirovnat? Třeba k domácí Škodě Kamiq. Lexus je o 5 cm kratší, o 3 cm širší. Rozvor má dokonce o 7 cm menší.

Na líbivou notu

U prémiového vozu je vzhled samozřejmě velmi důležitý. Přední část vozu, jako by se usmívala, ale je teda výrazně asijská.

Co musím vyzdvihnout, tak je originální barva vozu, kterou ani fotografie neumí vykreslit. Že na vzhledu záleží, to potvrzuje i černá střecha. Také zadní část splňuje současné trendy – světlo se v podobě pásku táhne od levého světlometu po pravý. Kdo tohle v posledních letech ještě nepředstavil?

Alcantara v interiéru

Právě usednutí do interiéru je okamžik, kdy se láme chleba mezi běžnými a prémiovými značkami. A Lexus ukazuje, že do prémiové třídy rozhodně patří. Nečekejte nikde žádné levné nebo tvrdé plasty.

V interiéru se nešetří kvalitními materiály a velmi příjemnou alcantarou.

Také sedadla s designovým prošíváním jsou špičková, i když evidentně dělaná pro subtilnější postavy, než je tam moje.

Infotainment

Jestli pamatujete zastaralé a špatně použitelné infotainmenty, které měly staré Lexusy, na všechno zapomeňte. Ten současný sází na moderní, 9,8″ displej a moderní rychlé prostředí. Apple CarPlay funguje i bez kabelů (podporuje samozřejmě i Android Auto), takže stejně jej nebudete příliš využívat. Chválíme Lexus, že i pro náš malý trh lokalizoval hlasového asistenta, který slyší na příkaz „Hej Lexus“.

Podporuje více než 100 příkazů, takže skutečně můžete ovládat celý infotainment jen pomocí příkazů. Rozpoznávání je na výborné úrovni, jen je potřeba počítat s drobnou časovou prodlevou mezi vyslovením příkazu a jeho provedením.

Snadné parkování

V požadavcích na takto malé auto často slyším „ať se s tím dobře parkuje“. I tohle LBX splní beze zbytku. A to hlavně díky systému kamer. Především je k dispozici „ptačí pohled“, tedy jako by byla kamera v dronu nad autem.

Jediným pohledem pak každý vidí, kde je jaké okolí s parkování je tak extrémně snadné.

Mistr v úspoře

Asi nikoho nepřekvapí, že pod kapotou se nachází pro Lexus tolik typický hybridní motor. Jedná se o osvědčený 1,5litrový tříválec M15A-FXE s Atkinsonovým cyklem, spojený s elektromotorem o výkonu 59 kW. Celkový systémový výkon 100 kW (136 k) zcela postačuje pro plynulou městskou jízdu, přičemž elektromotor dokáže vůz samostatně pohánět až do rychlosti 75 km/h.

A spotřeba? Neuvěřitelná. Když jsem se snažil, mohl jsem po Praze jezdit se spotřebou pod 4 litry benzinu na 100 km. Časově jsem pak zhruba 50 % času jel s vypnutým spalovacím motorem. Když totiž není potřeba, okamžitě se vypíná.

V kopci ztrácí dech

Rohlík z obličeje mi zmizel po opuštění města. Přeci jen tříválec bez turba s výkonem 67 kW zázraky neumí a baterie se vybije po pár desítkách sekund. Na dálnici se tak z LBX stává hlučnější vůz, protože motor se musí držet ve vysokých otáčkách. Táhlé kopce se mu také nelíbí.

Překvapivě dobré ale bylo předjíždění. Když chvíli jedete za autem, které potřebujete předjet, stihne se baterie ze spalovacího motoru nabít, takže když pak budete předjíždět na plný plyn, zvládnete předjížděcí manévr bezpečně. Ostatně zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,2 sekundy není vůbec špatné.

Maličká baterie

Co myslím tím, že se baterie vybije za pár sekund? No, jde o NiMH baterii s kapacitou 1 kWh, takže čistě trojčlenkou: plnou kapacitu baterie by elektromotor spotřeboval za méně než minutu. Jenže baterii nikdy nevybijete do prázdna, nikdy ji nenabijete do plna a těžko budete minutu potřeboval plný výkon elektromotoru. Jinak baterie se dobíjí při každém brzdění – rekuperací.

Ale také ji může rovnou dobíjet spalovací motor. Spotřeba na dálnici pak ale letí k 8 litrům.

Kvalitní podvozek

Také podvozek dává tušit, že se pohybujeme v prémiové třídě.

Přední McPherson náprava i s velkými 18″ koly statečně filtruje jak městské nerovnosti, tak rozbité okresky a až nečekaně statečně drží stopu, když autu stojíte na krku. Tohle jsem od městského Lexusu popravdě ani nečekal.

Kolik za něj?

Když otevřete na webu Lexusu konfigurátor, čeká vás základní LBX za cenu 1 030 000 Kč. Au. Ale stačí mrknout do akčních nabídek a to je jiná písnička. Základní Lexus LBX začíná na ceně 699 000 Kč. Skvěle vybavená verze Elegant Tech pak vyjde na 839 000 Kč.

Parametry Lexus LBX Stupeň výbavy Elegant Tech Maximální výkon 136 koní Zdroj energie benzin a elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 4,4 – 4,7 litrů benzinu Světlomety LED Pohon přední Převodovka e-CVT Akcelerace 0–100 km/h 9,2 s Maximální rychlost 170 km/h Délka 4 190 mm Šířka 1 825 mm Výška 1 550 mm Rozvor 2 580 mm Základní cena 699 000 Kč Cena testované výbavy 839 000 Kč

Druhé auto do rodiny

Lexus LBX není pro každého, ale svou klientelu si jistě najde.

Především jako druhé auto do rodiny, na cesty do města, kde umí jezdit tiše, úsporně a komfortně. Pokud to má být auto na delší cesty, na dálnice, nebude to správná volba.

Lexus LBX 8.6 Vzhled a zpracování interiéru 10.0/10

















Technologie 9.5/10

















Jízdní vlastnosti 9.5/10

















Provozní náklady 10.0/10

















Dynamika motoru 4.0/10

















Klady Prémiový interiér

Vynikající spotřeba ve městě

Rychlý infotainment

Neotřelý design Zápory Dynamika motoru

Stísněný interiér

Malý kufr