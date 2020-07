Test Citroën C5 Aircross: na hydraulickém koberci

Kdybychom měli ke značce Citroën přidat jediný přívlastek, bude to avantgardní. A také C5 Aircross takový je. Středně velké SUV jde svou cestou, která je někdy správná, jindy ne. Čím ohromí řidiče v tomto voze?

Hydraulická historie

Jestli má Citroën za něco respekt, pak je to hydropneumatický podvozek, kterým jeho vozy bývaly vybavené. Fungoval neuvěřitelně. Mimochodem, v tzv. losím testu (prudký vyhýbací manévr) stále vede Citroën Xantia Activa V6. Toto auto jej dokáže udělat v rychlosti 85 km/h. Auto z konce minulého století.

Ani moderní supersporty typu Porsche 911 GT3 RS nebo McLaren 675LT tuto hodnotu nepřekonaly. Nevýhodou těchto podvozků byla jejich obrovská složitost. Bylo jen pár fachmanů, kteří byli ochotni se pustit do oprav a údržby. Proto už dnes tyto podvozky Citroën nedělá, ale stále těží ze zkušeností.

YouTube je plný videí, kde podivuhodný Francouz poráží supersporty. Tohle video vysvětluje proč.

Hydraulická současnost

Náš Aircross je tak vybaven hydraulickými dorazy tlumičů. Citroën to v komunikaci nějak moc nevypichuje, ale přitom jde o velmi unikátní funkci. Abychom to objasnili, musíme lehce zabrousit do konstrukce automobilů. Kola nejsou připevněna ke konstrukci pevným způsobem. Podvozek by poskakoval a jízda v autě by byla nesnesitelná. Kola jsou připevněna buď různými tyčemi nebo rameny, na tom zase tolik nesejde.

Aby se mohlo kolo vertikálně pohybovat, je (velmi zjednodušeně řečeno) na péru. Jenže představte si, že by kolo po silnici skákalo jako na péru. To je opět nežádoucí. Protože potřebujeme, aby se kolo neustále dotýkalo silnice. Pokud se kolo silnice nedotýká, má řidič velký problém, protože auto nemůže řídit. Proto jsou v konstrukci tzv. tlumiče pérování.

Jak z názvu vyplývá, ty snižují efekt pérování. A od jejich nastavení se odvíjí komfort jízdy. Pokud tlumič tlumí málo, kolo pracuje hodně nezávisle a podvozek jen poletuje nad vozovkou. Pokud tlumí hodně, je kolo silně tlačeno na vozovku, ale komfort jízdy se snižuje.

Tlumič s hydraulickými dorazy

Citroën kombinuje obě vlastnosti. Ve střední části pohybu tlumiče je tlumič měkký. Typicky když jedete po rovině. Nepotřebujete měnit směr jízdy, preferován je měkký způsob tlumení a komfort pro posádku. V pořádku. Pak ale dojde řekněme k neočekávané události. Třeba prudká změna směru. Tlumič se začne dostávat do některé z krajních poloh. A v tento okamžik se aktivuje hydraulický doraz.

Hydraulický olej je nestlačitelný a začne protékat různě velkými otvory podle toho, k jak velkému stlačení dojde. Tlumení je progresivní a začne přitvrzovat a výrazně působit proti směru pérování. Takže auto se pak začne chovat jako se sportovními tlumiči. Pravdou je, že vůz se přitom už výrazně nakloní, ale to je jen pocitový problém.

Důležité je, že tlumič nedojde do svého dorazu (na obou stranách), ale stále funguje. Tvrdě, ale funguje. Takže nehrozí odskočení kola, ani to, že tlumič v dorazu přestane tlumit a rázovou vlnu přenese do celé karoserie.

Nafta a automat

Jak už tedy asi tušíte, jízda v autě je velmi komfortní. Zatáčky podvozek zvládá v pohodě, ale počítejte s výraznými náklony karoserie, které nemusí být každému příjemné. Co určitě potěší, to je kombinace motoru a automatické převodovky. Ve vozy byla naftová jedna-pětka s výkonem 96 kW. To na SUV nevypadá jako okouzlující hodnota, ale ve spojení s osmistupňovým automatem funguje výtečně.

Auto je pocitově svižné, pokud zatlačíte na plynový pedál, nemusíte se bát ani předjíždění. Ve vyšších rychlostech už ale bude znát kombinace velkého odporu, malého objemu motoru. Na okresky dobrý, pokud by auto mělo jezdit po dálnicích, raději bych volil dvoulitr s výkonem 130 kW.

Sedíme uvnitř

Po usednutí dovnitř vozu vás opět musí napadnout avantgarda. Křesla jsou mohutná, kombinují kůži a látku. Volant není úplně kulatý, je to takový „šišoid“. Displej přístrojovky nabízí několik vzhledů, jeden unikátnější než druhý. Ve všech případech dostala forma přednost před obsahem. Z tohoto by německý inženýr vyskočil z kůže. Pokud rádi po očku sledujete otáčkoměr, z designu opravdu nadšeni nebudete. Na druhou stranu, proč u automatu sledovat otáčky, že?

Infotainment je přehledný a designově více umírněný. Občas by mohl reagovat maličko rychleji, ale tragédie to není. Co je podstatné, tak umí Apple CarPlay i Android Auto.

Místo pro tři

Uvnitř je auto až nečekaně prostorné. Budete překvapeni, kolik místa na šířku nabízí. Vzadu jsou pak 3 sedadla, všechna stejně široká. Není problém sem dát tři dětské sedačky. Třem cestujícím vzadu tak poskytne více komfortu než konkurence. Na druhou stranu, pokud vzadu pojedou dva, tak už to zase takový komfort není, protože krajní sedačky bývají obvykle širší než u tohoto Citroënu.

Pochvalu si zaslouží i kufr. Je dobře přístupný a 580 litrů už je slušná porce objemu.

Model Citroën C5 AirCross Základní cena 592 000 Kč Cena testované výbavy 682 000 Kč Stupeň výbavy FEEL Výkon 96 kW Zdvihový objem 1499 ccm Palivo nafta Počet válců 4 Pohon přední náprava Převodovka automatická Akcelerace 0-100 km/h (s) 11,8 s Maximální rychlost (km/h) 189 Spotřeba paliva na 100 km 5,3 l (kombinovaná) Délka 4500 mm Šířka 1969 mm Výška 1654 mm Rozvor nápravy 2730 mm Hmotnost 1615 kg Objem palivové nádrže 53 litrů

Pohodář

Aircross je vlastně velmi příjemným autem. Je překvapivé, že byť jde o základní výbavu FEEL, není vlastně vůbec špatně vybavené. Výrazně jsem postrádal jen moderní LED světlomety. Svítit v noci halogeny dnes už opravdu nechcete. Rozpačitosti může vzbuzovat design -- jak vnější, tak vnitřní. To je hodně o vkusu každého z nás. Zamrzí, že ač má vůz vzhled SUV, s pohonem všech kol jej nepořídíte. Bude to vždy předokolka. Pokud jdete po komfortu a vnitřním prostoru za dostupnou cenu, rozhodně nebudete zklamaní.