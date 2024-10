Test BMW i7 (2024): jeden důvod, proč se stát prezidentem

Design, který budí respekt – a odklízí levý pruh: BMW i7 má přední masku, která zaujme na první pohled

Luxus, který přepisuje standardy: Interiér s kašmírovými detaily, špičkovým infotainmentem a funkcí Theater Mode nabízí komfortní zážitek, jaký jste ještě nezažili – zejména z pravého zadního sedadla

Boj elektřiny a benzinu skončil: BMW i7 spojuje rychlost a ticho způsobem, který spalovací motor nikdy nedosáhne.

Ve svém životě jsem projel už více než 1000 aut a na stovky z nich jsem napsal recenzi. V některých jsem se vezl jen na pravém zadním sedadle. Třeba na Festivalu rychlosti v Goodwoodu mě vozil Rolls-Royce a to byl skutečně jiný svět. Ale žádné z těch aut nebylo jako BMW i7.

Je to vůz, který redefinuje luxus a způsob, jakým ho vnímáte – posouvá hranice v každém detailu, od designu až po jízdu.

Design je velmi individuální věc, proto se k němu nikdy nevyjadřuji. Někdo rád auta kulatý, někdo hranatý. Design je otázkou vkusu, obvykle ho nehodnotím, ale tady jsem si musel dovolit komentář.

Přední maska BMW i7 je vážně… výjimečná – a spíše v tom odstrašujícím smyslu. Z dálky působí hrozivě, a jak se ukazuje, to má svůj důvod…

Bojí se ho?

Na dálnici v levém pruhu. Znáte takové to, jak všichni jedou vlevo, pravý pruh prázdný a nikdo nechce uhnout? Tak to se vám v BMW i7 nestane. Už z dálky, ale opravdu z dálky vám všichni uhýbají. Rychle, ochotně, bez váhání. A není to ani tím, že bych se rychle přibližoval, ani žádným problikáváním. Evidentně za to může jen ta zlověstně vypadající příď.

Tohle se mi v žádném jiném autě nestalo a skutečně nejde o náhodu, v i7 jsem ujel více než 500 km po dálnicích.

A portýři nebudou mít co žrát

Blížíte se k autu, mačkáte tlačítko na dálkovém ovládání a dveře se otevírají. Mimochodem, automatické otevíraní dveří mají všechna 4 dveře. Říkáte si, že je to třeba úplný nesmysl, ale je to něco, co prostě chcete a tato funkce mi několik dalších týdnů skutečně chyběla. Ničeho se nedotýkáte, neztrácíte čas braním za kliku, prostě jen usedáte.

Stejně tak se dveře dají otevřít tlačítkem při vystupování. Po usednutí za volant opět nemusíte nic dělat. Jakmile šlápnete na brzdu, dveře se za vámi automaticky zase zavřou.

Titanic na čtyřech kolech

Už po usednutí do sedadel pochopíte, že tohle není úplně standardní auto. Takové potahy jsem nikdy dřív u žádného auta neviděl. Jde o kombinaci kůže, merina a kašmíru. A když se podíváte kolem sebe, cenovka BMW i7 přesahující 5,7 milionu korun dává smysl. Každý detail křičí luxus a je připraven ohromit. Perfektní volant, sedadla nastavitelná v každém myslitelném směru (detailní nastavení se dělá na displeji infotainmentu), plně individualizovatelný displej před volantem, naprosto bezchybný infotainment, prostě top.

Počítejte ale s tím, že skleněné prvky interiéru bude třeba pravidelně čistit, či v případě majitele tohoto vozu nechávat čistit. Ale to jistě nebude problém.

Vpravo vzadu

Ještě více zajímavější místo v autě se nachází vpravo vzadu. Náš vůz byl vybaven paketem Executive Lounge a věřte, že doma nemáte tak pohodlnou sedačku, jako je právě pravé zadní sedadlo. Na jedno kliknutí umí odjet pravé přední sedadlo a z prezidentského místa se stane úžasná lenoška. Že nechybí odvětrávání nebo masáže snad není třeba připomínat.

A že by při dlouhé cestě byla nuda? Od toho je zde Theater Mode. Ze stropu auta se vyklopí displej BMW Theatre Screen s úhlopříčkou 31,3″ a rozlišením 8K. Na něm si můžete pustit třeba Amazon TV, nebo přes HDMI připojíte jakékoliv zařízení.

Chcete znát důvod, proč se stát prezidentem? Protože můžete jezdit na tom to místě a to za to stojí.

Jak hraje?

Jestli jsem se na něco v tomto autě strašně moc těšil, tak je to zvuková aparatura. V příplatkové výbavě najdete Bowers&Wilkins Diamond Surround Sound System za 157 000 Kč. Tento audiosystém se skládá z 35 reproduktorů, nechybí reproduktory v opěrkách hlav, speciální výškové reproduktory, shakery, prostě to nejlepší, co si můžete pořídit. Zvukový výkon je úctyhodných 1965 W. Ale možná že tím, jak moc jsem se těšil, o to více jsem byl zklamaný. Speciálně jsem si zaplatil aplikaci Tidal, která nabízí nekomprimovaný zvuk, ale pořád jsem měl pocit, že zvuku něco chybí.

Auto hrálo skvěle, ale ten wow efekt tam zkrátka chyběl. V popisu se mnohokrát píše o studiových reproduktorech, které jistě interpretují hudbu přesně, ale já zkrátka dává více přednost reproduktorům Harman Kardon, které BMW také u svých modelů nabízí a tam mám ten správný wow efekt. To má za mě tu jiskru. A dejte mi to v komentářích sežrat, že hudbě nerozumím a budete mít samozřejmě pravdu.

Co dělá limuzínu limuzínou?

V čem jsou vlastně luxusní limuzíny tak zajímavé? Jedním z klíčových faktorů je to, jak vás odfiltrují od okolí. Nevnímáte okolní hluk, vlastně nevnímáte vůbec žádný hluk. Jako byste byli ve svém vlastním vesmíru a to něco okolo vás je úplně vzdálené. To uměly vozy typu Rolls, Bentley, velké Range Rovery a ostatně i BMW řady 7 vždycky.

Ale právě elektrický pohon, který negeneruje žádný zvuk a žádné vibrace, nabídne to, co spalovací auta nikdy umět nemůžou, byť mají sebelepší odhlučnění, setrvačníky i dlouhou řadu válců. Elektrický pohon tento luxus posune o velký kus dál.

Jedeme

660 koní. Nebo-li 485 kW. Je to příliš abstraktní? Tak z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy. Pohybujeme se v časech, které jsou vyhrazené jen supersportům. Paradox? Pohotovostní BMW i7 vozu činí 2770 kg. Takže pokud nejede řidič sám a má ještě nějaké kufry, nejspíš bude celé auto vážit více než 3 tuny. Šílené? Ale i to je důvod, proč umí tak dobře odfiltrovat okolí. Prostě jede jako tank. A to že asi výrazně překračujete povolenou rychlost, to auto nedá vůbec nijak vědět. Ani aerodynamickým hlukem, ani nervózním poskakováním, prostě pořád máte pocit, že jedete asi tak 50.

Dokonce ani když zkoušíte to brutální zrychlení, tak nemáte pocit, že se vám snaží někdo zlámat žebra. Kdyby tohle auto hrálo ve StarTreku, tak by o něm říkali, že má inerciální tlumiče.

Umí i zatáčet

Přes veškerou šílenou hmotu nemá problém na kvalitním asfaltu udržet směr, když přijdou zatáčky. Pneumatiky dělají neuvěřitelnou práci. Ale upřímně, jako řidič z toho nemám radost. Cítím, že to není doména, kde se auto cítí dobře a byť to technika zvládá na jedničku s hvězdičkou, tohle auto chce jezdit hlavně rovně. Nepříjemnou situaci mi udělalo auto až v den, kdy jsem ho vracel. Ten den hustě pršelo a já zajel do podzemní garáže s takovým tím hladkým povrchem.

Ten byl celý mokrý a byť jsem jel asi 10 km/h, tak na brzdový pedál auto vůbec nereagovalo a další metry jelo jako na ledě. Moc nechybělo a neštěstí mohlo být na světě.

Manévrování

Mohlo by se zdát, že parkování a manévrování s autem o délce 539 cm nebude žádná slast, ale opak je pravdou. Parkovat samozřejmě umí samo, to řidič ani řešit nemusí, ale i složité manévry dělá s velkou lehkostí. Jakto? Protože i kola zadní nápravy jsou natáčecí. To výrazně usnadňuje veškeré pohyby.

A naopak na dálnici při vysoké rychlosti pomáhá stabilně přejíždět z pruhu do pruhu. A právě levý pruh dálnice je doménou tohoto BMW i7.

Nabíjení

Vždycky říkám, že řídit elektromobil vyžaduje určité schopnosti. Ruku na srdce, řídit a tankovat benzinové auto zvládne každý s IQ 70. Ale v případě elektromobilu to chce přemýšlet, plánovat, mít přehled o nabíječkách. Protože vím, že někde si dám dobrý oběd, jinde je to jen na svačinu nebo kafe. A moje vytříbené chutě nezná žádná plánovací aplikace. Tedy za předpokladu, že nechcete u nabíječky 15 minut tvrdnout a čekat, až se auto nabije, což já třeba rozhodně nechci. Čekat na nabití auta je pro mě no-go. Ale u tohoto auta jsem na nic myslet nemusel, žádná výpočty v hlavě, kam přijedu, kde se dobiju.

Kapacita baterie přesahuje 100 kWh a i když budete na pedál akcelerátoru hodně šlapat, s plnou baterií ujedete kolem 500 km. Za celou dobu jsem se tak ani nedostal pod 40 % kapacity baterie. Auto díky nízké spotřebě a velkému akumulátoru úplně vymaže potřebu přemýšlet o nabíjení.

Pokud by ale k tomu přeci jen došlo, umí se nabíjet výkonem až 195 kW. To znamená, že za 10 minut se dobijete pro jízdu na nějakých 150 km.

Hi-tech na palubě

V minulosti vždycky platilo, že ty nejluxusnější parníky byly nositeli nových technologií. Osvětlení, asistentů, chytrých funkcí atd. Ale s rychlým vývojem technologií toto už neplatí. A v BMW i7 nenajdete žádnou technologii, ze které si sednete na zadek. Jistě, je to brutálně vybavené auto, s matrixovými světlomety, automatickým řízením, automatickým parkováním, odemykat jej můžete mobilem i tenkou kartou, kterou máte v peněžence, do infotainmentu si instalujete vlastní aplikace a vůbec aplikace v mobilu pro správu auta je naprostý top.

Auto toho umí skutečně hodně, ale mnoho z těchto technologií najdete i v jiných vozech BMW, často za zlomek ceny. BMW i7 je opravdu o dojmu, luxusu, materiálech.

Ještě i spalovák

BMW řadu 7 prodává ještě i se spalovacími motory. S naftou, benzinem, jako plug-in hybridy, ale z mého pohledu neexistuje důvod, proč nesáhnout po elektřině. Našel bych případ, kdy bych raději sáhl po spalovacím motoru? V případě, že bych jezdil opravdu dlouhé cesty do Německa, kde bych jezdil vysokými rychlostmi nad 180 km/h.

Proč? Spotřeba pak u elektřiny (i u spalovacího motoru) letí nahoru, takže nabíjet byste pak museli třeba každou hodinu a půl. Ale to je jediný case, kdy bych elektřinu nemohl doporučit. Jinak věřte, že luxusem jízdy je elektrická verze někde úplně jinde.

Parametry BMW i7 Stupeň výbavy M70 xDrive Maximální výkon 230 kW Zdroj energie elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 16,3 – 17,7 kWh Světlomety LED Pohon všech Převodovka 1stupňová, automatická Akcelerace 0–100 km/h 5,6 s Maximální rychlost 180 km/h Délka 4 554 mm Šířka 2 104 mm Výška 1 560 mm Rozvor 2 692 mm Základní cena 2 925 000 Kč Cena testované výbavy 5 723 229 Kč

Hlavně vpravo vzadu

BMW i7 má smysl především v případech, kdy jezdíte vpravo vzadu. A pak nebudete schopni najít konkurenci. Kupujete si komfort, pohodlí. Ale pokud bych měl i7 kupovat jako řidič, tak bych si ho nevybral.

Jako řidič bych dal přednost více řidičským autům, která dopřejí více právě osobě za volantem. BMW i7 je se kupuje kvůli místu vpravo vzadu.

Klady luxus bez kompromisů

impozantní výkon

komfort jízdy

odhlučnění

automatické dveře

dlouhý dojezd

pohodlí na zadních sedadlech Zápory vysoká cena

kontroverzní design

vysoká hmotnost

nutnost pečlivě udržovat interiér

osobní zklamání z audia

slabší zážitek pro řidiče