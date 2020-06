Test Audi A5 Sportback: designová dokonalost

Kráska a zvíře. Nejen mě, ale i několika lidem z mého okolí či náhodným kolemjdoucím, se při pohledu na Audi A5 Sportback vybavilo právě toto spojení. A divit se jim rozhodně nemůžeme. Audi A5 Sportback S line dostala do vínku nádherný lak, který Audi označuje jako „šedá Quantum“, ale také sportovní kola. Tento koktejl je dotažený černými doplňky a výsledkem je (alespoň pro mě) designově nejpovedenější auto letošního roku.

Zpátky však k pojmu kráska a zvíře. Testovaný kus budil respekt, ale to jen do chvíle, kdy jste se podívali na záď a viděli nápis TDI. Moudřejší hned vědí, že tato kráska moc zlobit nebude. Leda že byste si od dealera odvezli variantu S5, tu však poznáte podle čtyřek koncovek výfuku, zatímco klasická A5 Sportback má pouze koncovky dvě a to ta pravá je falešná, ale kde dnes není, že?

Dává tahle konfigurace smysl?

Celý týden jsem přemýšlel, jestli testovaná konfigurace dává smysl nebo ne. Hned vám to vysvětlím. Designově máte auto, které je alespoň v mých očích skvostné, prakticky ze všech úhlů budí nějaký ten respekt, ale pod kapotou máte dvoulitrový čtyřválec s výkonem 190 koní, který se přenáší přes automatickou převodovku S tronic na přední kola. Ani tohle však není největší kámen úraz.

Největším problémem je, že s naftovou motorizací já osobně preferuje auto, které bude pohodlné, což Audi A5 neplatí. Konkrétně o testované variantě. A to hned z několika důvodů. Sportovní podvozek je jedna věc a dvacetipalcová sportovní kola o rozměrech 265/30 podvozku zrovna dvakrát nepomohou. Pokud vám to rozpočet dovolí, berte benzínový dvoulitr nebo naftovou variantu, ale se šesti válci. To bude koktejl, který nejen dobře vypadá, ale také lépe chutná.

Jestli opravdu toužíte po naftovém dvoulitru, doporučuji jít cestou jiné konfigurace. Sportovní podvozek nedává smysl a ani 20palcová kola nemusí mít každý. Ostatně testovaná motorizace více jak 700 najetých kilometrů převážně na dálnici) zvládl se spotřebou 6,2 litru, což je skvělá hodnota.

V interiéru jako doma

Nechme však designovou stránku a pojďme se podívat do interiéru, protože tam budete trávit veškerý čas. A věřte, že se vám to bude líbit. Posadíte se do sportovních alcantarových sedadadel, nastavíte si tříramenný multifunkční volant tak, abyste viděli všechny důležité věci na virtual cockpitu, který je za mě stále to nejlepší řešení, které si můžete koupit. Kdyby vám to nestačilo, pořídit si můžete také head-up displej.

Audi musím pochválit nejen za bezdrátové nabíjení, kam se i Samsungem Galaxy S20 Ultra s 6,9palcovým displejem vejde. Chválit však chci, že k dispozici je nejen USB-C, ale také klasické USB. Když už jsme u té konektivity, tak Apple CarPlay a Android Auto je samozřejmostí. Konkrétně v autě byl infotainment MMI plus, který se zobrazuje na 10,1 palcovým displeji s rozlišením 1540 x 720 pixelů. Infotainment je samozřejmě napojený na internet a nechybí ani aplikace pro chytrý telefon.

Jednak si skrz váš telefon můžete zkontrolovat, zda je vaše auto zamčené, zda jsou zavřená okénka, ale také, kde s vaše auto nachází. Auto si díky aplikaci můžete i otevřít a určité chytré telefony se systémem Android mohou sloužit jako klíč. Tím myslím, že klasický klíč od auto prostě nepotřebujete. Výhodou řešení od Audi je, že například navigaci si můžete zobrazit také na displeji před volantem, což v případě Android Auto a Apple CarPlay nelze.

Jezdíte-li často ve tmě, tak jeden z prvních příplatků, který bych vám doporučil jsou Matrix LED světlomety. Fungují skvěle a investice 45 300 Kč nebudete litovat. Popřemýšlet byste měli také o Audi Connect klíč, tedy funkci, kdy váš chytrý telefon může nahradit váš klíč, jak jsem psal výše. Investice 4 900 korun se už v ceně auta jistě ztratí.

Každá sranda něco stojí

Audi A5 Sportback v testované konfiguraci není zrovna dvakrát levné auto. Cenovka je nebezpečně blízko hranici dvou milionů korun. Objednat si můžete nezávislé topení (+ 40 600 Kč), odvětrávána sportovní sedadla (+ 22 200 Kč), ještě lepší světlomety laserové Matrix LED (+72 000 Kč) nebo asistenční paket tour, který přináší nejen tempomat, ale celou sadu pro “téměř” autonomní řízení.

Po zakoupení tohoto balíčku Audi umí upravovat rychlost podle toho, kde se nachází, čte dopravní značky a umí řídit prakticky samo. V tu chvíli se dostaneme na částku přes dva miliony korun a to se stále bavíme o stejné motorizaci s pohonem předních kol.

Styl jí nelze upřít

Sednete si do kavárny (zaplať pán bůh, že už můžeme), objednáte si vašeho oblíbené espresso a kocháte se výhledem na Audi A5 Sportback. Abych byl upřímný, tak já osobně jsem to udělal hned několikrát a rozhodně bych nebyl sám. Nejeden kolemjdoucí otáčel svůj krk a malý rozruch jsem způsobil i na tamním srazu fanoušků tuningu, kterých se před jedním obchodním řetězcem sešlo zhruba padesát. Já sice jen nevinně projížděl, ale i tak jsem si vysloužil pár palců nahoru.

Jakmile by však zjistili, že v jejich terminologii mám pod kapotou foukaný naftový dvoulitr, asi by mě hodně rychle hnali. A že jeden můj velmi dobrý kamarád, který miluje automobilku BMW, byl schopný kolem Audi několik minut chodit, koukat a pokyvovat hlavou, je jen důkaz toho, že minimálně designéři v Ingolstadtu udělali sakra dobrou práci.

Tak či tak si nedovolím tvrdit, že na našem trhu není zákazník přesně pro tuto konfiguraci. I já osobně jsem extrovert a že se někdo kouká “na moje auto” mi nevadí. Problém mám s tím, že pokud tohle auto budete používat na denní bázi je opravdu tvrdé, což překousne (v mých očích) jen masochysta. Naopak spotřeba, o které již byla řeč, je rozhodně z těch příjemnějších záležitostí.

Nezapomeňte také na to, že kola dělají auto. Konkrétně tyto kola vás vyjdou na 94 600 Kč, takže nejde zrovna o nich levného, avšak bez nich bude magnet na lidské pohledy fungovat o poznání hůře. Pokud tak chcete šetřit, udělejte to jinde. Osobně jsem se se svojí konfigurací, kde jsem zachoval stejná kola, lak i motor, dostal na cenovku okolo 1,5 milionu korun. Zvládnete to i vy, jen si musíte nějaké příjemné funkce odpustit. Kde začnete je však na vás.

Nudu nabídnout neumí

Na ježdění bokem si najdete jiná auta, stejně tak, když toužíte po nejlepším zrychlení z klidu na sto. Ve finále z jízdních vlastností si u Audi A5 na zadek nesednete. Avšak to není výtka. To auto je takto stavěné. Že občas tahá za volant holý fakt a že osobně bych uvítal více koní je zase něco, co můžete opravit lepší volbou motorizaci.

Audi A5 vám nabídne hodně, ale nudu ne. Nejednou mě okolí na rtech vykouzlilo úsměv, kdy pravidelně vidíte palec nahoru či dokonce slyšíte nějaký pozitivní komentář, když jsi jdete pro vaší dávku kofeinu. Testovaná konfigurace není dle mého nejlogičtější postavená konfigurace. Dost možná i jedna z těch, kterou bych bral jako vůbec poslední. Ale jako ukázka toho, co si v Audi můžete objednat do funguje dokonale.

A jestli několik lidí v uplynulých týdnech nemělo tušení, že nějaká nová Audi A5 existuje, tak díky testovanému kusu, který už se po naší republice nějaký ten pátek pohybuje, to hned několik lidí ví moc dobře. A kdo ví. Třeba zrovna pro ně to bylo osudové setkání.