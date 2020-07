Tesla zlevnila Model Y. Klesá automobilce zájemci o vozy?

Automobilka Tesla neměla dlouhou dobu nouzi o poptávku pro své vozy. Díky statisícům předobjednávek a relativně nízké výrobní kapacitě firma dlouhou dobu prodala každé auto dlouho před tím, než jej vyrobila. V důsledku koronaviru a poklesu zájmu o nové automobily však nedávno došlo ke zlevnění modelů S, 3, X a nyní i modelu Y.

Luxusní sedan (Model S) a SUV (Model X) zlevnily o 5000 dolarů (117 000 Kč), Model 3 pak zájemcům ušetřil 2000 dolarů (47 000 Kč). Zlevnění se nyní dostalo i k nejmladšímu přírůstku, Modelu Y, a to o 3000 dolarů (70 000 Kč). Původní spekulace hovořily o tom, že si Tesla chce ponechat co nejvyšší marži na menším SUV po co nejdelší dobu, zdá se však, že poptávka již nedosahuje takové výše. Důvodem však může být zlevnění výrobního procesu, které se promítlo do konečné ceny. Na internetu se však objevují i fotky zaprášených vozů automobilky, které se nedaří prodat.

Akcie Tesly: vzhůru do nebes

Velké kontroverze vyvolávají ve finančním světě akcie automobilky. I přes to, že Tesla vyrábí oproti svým konkurentům minimum vozidel (v roce 2019 doručila necelých 370 000 elektromobilů), je nejcennější automobilkou na světě z hlediska tržní kapitalizace. Již dávno předstihla Hondu, Volkswagen, ale i Toyotu, největší automobilku z pohledu počtu vyrobených vozů ročně. Za poslední dva měsíce se hodnota akcií zdvojnásobila a dosáhla nového maxima 1764 dolarů (41 300 Kč) za akcii, nyní osciluje okolo 1500 dolarů (35 000 Kč).

Akcie však nejspíše ještě ani zdaleka nedosáhly svého maxima. Příští týden Tesla oznámí finanční výsledky za druhý kvartál letošního roku, během kterých dodala o 20 000 vozů více, než očekával Wall Street. Pokud se firmě podaří vykázat zisk, je velmi pravděpodobné, že bude zařazena do indexu S&P 500, tedy pětistovky nejlepších amerických firem, což by firmě zajistilo nákup akcií mnoha investičními fondy. 22. září se pak odehraje Battery Day, kdy se automobilka láká na menší revoluci v bateriích.