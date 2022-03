Tesla dodala zákazníkovi Model X Plaid za tři miliony s dvěma páry různých pneumatik

Nákup nového auta je pro většinu motoristů velká událost, obzvláště pokud se jedná o Teslu Model X Plaid s třemi elektromotory a cenou okolo tří milionů.

Ani vysoká cenovka bohužel není zárukou kvality, o čemž se nedávno přesvědčil jistý Ethan Joseph. Ten si svůj vysněný vůz objednal už v srpnu loňského roku. Nyní jej ale odmítl převzít, protože jeho Tesla vykazovala množství nedostatků. Tím nejzásadnějším, nad kterým zůstává rozum stát, je obutí rozdílných pneumatik na přední a zadní nápravu. To občas můžeme vidět u bazarových vozů, ale u nového by si to automobilka neměla dovolit.

Is it normal for the Plaid X to have two different brands of tires at delivery? Front set are Michelins. Back set are Continentals. @elonmusk @tesla pic.twitter.com/XBSkrEwPiQ

— Ethan Joseph 🍀 (@EZebroni) March 3, 2022