Tesla chystá vlastní restaurace u dobíjecích stanic, první vyroste v Kalifornii

Automobilka Tesla má v příštích 14 dnech dodat zákazníkům první vozy svého Modelu S s přívlastkem Plaid. Tato verze má posunout dynamiku rodinného sedanu ještě výše, na zkušenosti z reálného světa si však ještě musíme počkat.

Společnost vyrábějící čistě elektromobily však nelení a mezitím pracuje na dalším z „výstřelků“ Elona Muska, který v roce 2018 zněl na Twitteru jako pouhé přání. Musk tehdy uvedl, že má v plánu k jedné z dobíjecích lokací umístit restauraci ve stylu 50. let 20. století, včetně obsluhy na kolečkových bruslích.

Gonna put an old school drive-in, roller skates & rock restaurant at one of the new Tesla Supercharger locations in LA

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2018