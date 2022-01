Termín představení OnePlus 10 Pro prozrazen. Kdy se dostane do prodeje?

Minulý týden čínská společnost OnePlus odhalila svůj vlajkový model OnePlus 10 Pro. Kromě prvotřídních parametrů a fotoaparátů s puncem Hasselblad jsme se dozvěděli také cenu a dostupnost, bohužel ale jen pro Čínu. Firma má pochopitelně v plánu distribuovat svůj prémiový model též do Evropy a Severní Ameriky, nicméně až doposud jsme netušili, kdy se tak stane.

Nyní přišel s informací o plánovaném představení OnePlus 10 Pro pro světové trhy leaker Yogesh Brar. Ten na svém twitterovém účtu zveřejnil, že OnePlus globálně uvede svou vlajkovou loď už v březnu letošního roku. Společně s tím také poznamenal, že model Nord N20 zamíří do Evropy už v únoru, a v dubnu podle něj můžeme očekávat začátek aktualizací portfolia OnePlus na operační systém Android 12.

In continuation to yesterday's tweet, here a timeline on upcoming OnePlus products

Feb – Nord CE 2 (India)

Nord N20 (Europe)

March – OnePlus 10 Pro (Global)

April – Android 12 rollout with Unified OS.

New smart TVs, neckband (ANC), new buds are inbetween the above products.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 18, 2022