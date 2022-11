Televize o velikosti padesátikoruny. Projekt miniaturních TV vydělal na Kickstarteru skoro 5 milionů

Většina z nás chce mít doma televizi tak velkou, jak nám dispozice obydlí a peněženka dovolí. Zkrátka čím větší, tím lépe. Výjimkou tak dnes nejsou úhlopříčky 60 ani 80 palců. Americká firma TinyCircuits se však rozhodla uspokojit spíše opačnou cílovou skupinu – vyrábí totiž extrémně malé televizory. A to tak malé, že nejsou větší než padesátikoruna či základní 10W nabíječka na telefon. Jak dokazuje crowdfundingová kampaň na Kickstarteru, slaví v této bizarní disciplíně ohromný úspěch.

Výrobce žádá o přispění na vývoj druhé generace malé televize TinyTV, ale také jejího ještě menšího sourozence TinyTV Mini. Základní model TinyTV 2 disponuje 1″ obrazovkou a rozměry 47,6 × 36,6 × 25,9 mm, TinyTV Mini dokonce 0,6″ panelem a skutečně titěrnými rozměry 26,3 × 23,8 × 21,9 mm. Oba produkty sdílí retro design i 8GB interní úložiště a jsou postaveny na čipové sadě Raspberry Pi RP2040.

Obsah do televize nahráváte pomocí USB-C portu a touto cestou také můžete zařízení nabíjet. Větší TinyTV 2 má 150mAh akumulátor se schopností zhruba 2hodinového nepřetržitého přehrávání, TinyTV Mini má s 50mAh baterií zhruba třetinovou výdrž. Za zmínku stojí také ovládání. Můžete využít buď univerzální infračervený ovladač, telefon, anebo tlačítka přímo na minitelevizi. Větší z dua má k tomuto účelu i otočný knoflík.

Nutno uvést na pravou míru, že výrobky od TinyCircuits nejsou navzdory designu a označení skutečné televize – nemůžete je tedy připojit k běžnému vysílání. Perfektně však mohou fungovat jako dekorace do kanceláře nebo třeba nezbytný prvek do domečku pro panenky. TinyTV 2 i Mini vyjde v crowdfundingové kampani na 49 dolarů, tedy asi 1 100 korun bez DPH. K mání je taktéž stylová transparentní edice Clear s cenou 59 dolarů, což odpovídá zhruba 1 700 korunám s DPH. Na Kickstarteru bude projekt sbírat příspěvky do pátku 18. listopadu, ale již nyní vybral přes 200 tisíc dolarů, což je bezmála 5 milionů korun.