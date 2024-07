Telefon s rentgenovým fotoaparátem? Vědci přišli s geniálním zjištěním

Odborníci vzali technologii z aut a naroubovali ji na čip pro mobilní fotoaparáty

Díky tomu by bylo možné na krátkou vzdálenost vidět skrz objekty pevného skupenství

Implementace do komerčních zařízení je daleko, jako první se jí ale zhostí Samsung

Fotoaparáty u dnešních telefonů neslouží pouze pro focení či nahrávání videí. Celá řada dražších modelů nabízí i 3D snímač, který umí například rozpoznat vzdálenost jednotlivých objektů od sebe a vytvořit tak uvěřitelnou virtuální trojrozměrnou mapu pro zobrazení v rozšířené realitě (AR). A co kdybyste v budoucnu s telefonem mohli vidět skrz objekty?

Co všechno dokáže fotoaparát v telefonu…

Společnosti Samsung a Texas Instruments aktuálně zkoumají možnost nasazení rentgenového vidění do fotoaparátů mobilních telefonů. Podle studie, kterou obě firmy publikovaly pod Institutem elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE), je možné vyvinout speciální čip, který by tuto futuristickou funkci umožňoval.

Ve studii nazvané „Soubor 296GHz souběžných vysílacích pixelů CMOS s obvody pro extrakci fáze a amplitudy pro zlepšení rozlišení při zobrazování v režimu odrazu“ odborníci zkoumají technologii bezobjektivového snímání na krátkou vzdálenost. Nejlépe to lze přirovnat k hypermoderním snímačům, které používají novější automobily pro parkovací kamery nebo detekci blízkých objektů.

Mobil s rentgenem? Ne tak docela

Benefitem těchto snímačů je, že na krátkou vzdálenost (většinou do několika centimetrů) dokáží „vidět“ přes mlhu nebo hustý déšť. Tyto kamerky však nepoužívají klasické elektromagnetické záření známé jako rentgen, protože by to mohlo být nebezpečné pro uživatele. Naopak hustou mlhu či poryvy větru „prosvětlují“ signály o frekvenci 200–400 GHz, které na člověka nemají žádný negativní vliv.

Podobnou technologickou hříčkou by do několika let mohly disponovat i mobilní telefony. Na vzdálenost několika centimetrů (podobně jako při focení makro) byste si mohli prohlédnout vnitřek sáčku od brambůrků nebo nahlédnout pod šasi vašeho notebooku.

Dle autorů studie má technologie komerční potenciál, rozhodně ale nelze hovořit o brzkém nasazení. Že na projektu pracuje Samsung – který mimo jiné vyvíjí i vlastní fotočipy – může naznačovat, že pokud se v dohledné době dočkáme uvedení do praxe, bude to nejspíš na vlajkových telefonech korejského výrobce.