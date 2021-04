Takto by mohlo vypadat příští BlackBerry: velký displej, hardwarová klávesnice a tři foťáky

BlackBerry se v letošním roce vrátí do světa chytrých telefonů, a to díky společnosti OnwardMobility, která získala na používání kanadské značky licenci. Firma chce svým prvním chystaným smartphonem navázat na minulé telefony BlackBerry, které stavěly na hardwarových klávesnicích a vysoké míře zabezpečení. Jak by mohla prvotina od OnwardMobility vypadat, ukazují následující obrázky od grafického designera Jermaine Smita, který je známější pod nickem Concept Creator.

Velký displej a úzká mechanická klávesnice

3D rendery smartphonu byly údajně vytvořené na základě veškerých dostupných informací, otázkou však je, jak moc podrobná byla vstupní data, a nakolik designér popustil uzdu svojí fantazie. Telefon na obrázcích vypadá poměrně netradičně, neboť v sobě kombinuje protáhlý displej (přibližně v poměru stran 18:9) společně s mechanickou klávesnicí pod ním. V součtu má tak telefon výrazně protáhlé tělo.

Zobrazovač má být na delších stranách zakřivený a nemá jej narušovat žádný otvor nebo zářez pro selfie kameru, pro ni patrně zbyde místo v horním rámečku. Hlavní fotoaparát má být umístěn doprostřed zad, součástí oválného fotomodulu mají být tři čočky. Detaily o fotoaparátech neznáme, avšak OnwardMobility tvrdí, že se bude jednat o špičkovou sestavu.

Z oficiálních zdrojů také víme, že chystané BlackBerry bude podporovat sítě 5G a bude klást důraz na soukromí a ochranu osobních dat. V této oblasti dokonce OnwardMobility spolupracuje s externí firmou zabývající se kybernetickou bezpečností.

Kdy přesně bude připravovaný smartphone představen, zatím nevíme, premiéra by se měla odehrát někdy v létě letošního roku.