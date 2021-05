Takhle vypadá Pixel 6! Google se letos pořádně odváže

Smartphony Google Pixel jsou často přirovnávány k iPhonům, neboť za návrhem hardwaru a softwaru stojí jedna společnost. Jenže zatímco iPhonů se každý rok prodá okolo 200 milionů, prodeje Pixelů se počítají v jednotkách, maximálně nízkých desítkách milionů kusů. Letošní generace by ale mohla alespoň trochu zamíchat kartami.

Pixel 6 a 6 Pro: Google se letos pořádně odváže

Jestliže loňské Pixely byly na první pohled docela nudné placky, ty letošní mají svým designem vybočovat z řady. Obvykle přesný informátor Jon Prosser se dostal k fotografiím reálných Pixelů, avšak kvůli ochraně zdroje je nezveřejnil přímo, ale nechal na základě těchto snímků udělat přesné 3D rendery. Obrázky v tomto článku tak mají zobrazovat skutečný vzhled chystaných telefonů, a to dokonce i se zvolenou tapetou na úvodní obrazovce.

Letos se máme dočkat dvou modelů, které ponesou jméno Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Oba telefony spolu budou sdílet velkou část designu, od sebe je však rozeznáte na první pohled – varianta Pro bude o trochu větší a její záda budou zdobit tři čočky fotoaparátu, zatímco klasický Pixel 6 bude mít fotoaparáty pouze dva.

Asi nejdiskutovanějším prvkem se stane vzhled samotného fotomodulu; čočky a LED blesk totiž budou poskládané vedle sebe do vystouplého černého pruhu, který telefon rozdělí na dvě části – ta spodní bude mít světlou barvu (bílá/narůžovělá), úzký horní proužek nad modulem bude mít naopak křiklavější odstín. Jon Prosser zatím viděl nové Pixely v oranžové barvě, a poté v barvě „champagne“, která údajně naživo vypadala jako velmi drahý klenot.

U nových Pixelů ze zad se vytratí čtečka otisků prstů, kterou Google vůbec poprvé integruje do displeje. Zobrazovač navíc potěší velmi tenkými okolními rámečky a otvorem pro selfie kamerku nahoře uprostřed.

Zvenku Google, zevnitř Google

Chystané Pixely vypadají skutečně velmi dobře, až se sám autor videa ptá, proč jim Google po tolika letech věnoval takovou péči? Odpověď má být jednoduchá: Google chce, aby letošní Pixely nesly zcela zřetelně jeho rukopis, neboť nebudou nové jen navenek, ale i zevnitř. Po vzoru Apple nebo Samsungu je totiž Google hodlá vybavit čipsety vlastní výroby, které potají vyvíjí pod kódovým označením Whitechapel GS (Google Silicon). Zatím však nevíme, zda se čipsety od Google pokusí hned ve své první generaci konkurovat těm nejvýkonnějším mobilním procesorům současnosti, stejně tak neznáme ani další papírové parametry.

I bez této znalosti vypadají Pixel 6 a 6 Pro skutečně zajímavě, a to je má navíc ještě doprovodit první ohebný smartphone a chytré hodinky s logem Google. Zatím to vypadá, že Google má do letošního podzimu velmi dobře našlápnuto.