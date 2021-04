Google jako Apple. Pixel 6 údajně dostane čipset z vlastní dílny

Smartphony Google Pixel nejsou tak masovou záležitostí jako iPhony, přesto s nimi má Google velké plány. Šéf Google Sundar Pichai loni na podzim naznačil velké plány pro letošní rok spojené s hlubokými investicemi do hardwaru, což pravděpodobně souvisí i se spekulovaným ohebným smartphonem rodiny Pixel. Podle serveru 9to5google má být novinek ale mnohem víc.

Pixel 6 pod taktovkou vlastního čipsetu

Google údajně vyvíjí vlastní mobilní procesor, který by měl už letos nasadit do vlajkového Pixelu 6. Čipset je vyvíjen pod kódovým označením Whitechapel GS101 (platforma Slider). Google prý na svém prvním čipsetu spolupracuje se Samsungem, tudíž je pravděpodobně, že si jej pravděpodobně nechá i u korejské společnosti vyrábět. Z nalezených referencí je patrná částečná podobnost s čipy Samsung Exynos, a to včetně některých softwarových komponent.

První smartphony, které budou využívat nového čipsetu, nesou kódové označení Raven a Oriole, Rodina čipsetů Whitechapel ovšem nemá být určena pouze do smartphonů, ale i do dalších zařízení, např. do Chromebooků. Zda se bude jednat o vlajkové čipsety konkurující těm nejlepším hráčům na trhu, je v tuto chvíli nejistě; loňský Pixel 5 například pohání „pouze“ čip vyšší střední třídy Qualcomm Snapdragon 765G.