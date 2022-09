Takhle vypadá GoPro Hero 11 Black. Dočkáme se designových změn?

Od představení akční kamery GoPro Hero 10 Black už uplynul téměř rok, a tak přichází čas na jejího nástupce. Na internetu už se objevily první obrázky nové generace, nicméně velkých novinek se nejspíše nedočkáme.

Z prvních obrázků je zřejmé, že design se nijak nezmění – můžeme očekávat stejný objektiv, displeje i tlačítka. Designově tedy GoPro stále čerpá z deváté generace, ačkoliv v loňském roce jsme se mohli radovat z většího senzoru i nového GP2 čipu.

Podle některých zvěstí má jedenáctá řada přijít s 6K videem, ale zatím to tak nevypadá. Podobný upgrade by totiž vyžadoval i nový čip. Zdá se tak, že vylepšení letos budou pouze minimální. To by nahrávalo konkurenci v podobě kamery DJI Action 3, která má být představena v říjnu.