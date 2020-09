Takhle vypadá bájný Xbox Series S. Známe ceny nových next-gen konzolí

Tak dlouho se tají informace o nových konzolích, až je za vás prozradí novináři. Lehce poupravené přísloví lze použít v případě Microsoftu, kterému dnes v noci unikly nejen obrázky a specifikace očekávané levné konzole Xbox Series S, ale také ceny obou modelů včetně výkonného Series X. Informace pochází od důvěryhodného novináře Jeze Cordena ze zpravodajského portálu Windows Central.

Úniky, kam se podíváš

O existenci levnějšího next-gen Xboxu se spekulovalo dlouhé měsíce. Domněnky navíc občas přiživil i samotný Microsoft, když se o novince omylem zmiňoval v souvislosti s jinými produkty – například novou verzí ovladače. K představení konzole tak mělo patrně dojít mnohem dřív, původní plány však zhatila nevyzpytatelné situace ve světě.

Xbox Series S a Series X: známe ceny i datum uvedení na trh

Xbox Series S bude chtít zaujmout především příznivou cenou, která bude dle Windows Central stanovená na 299 dolarů (v přepočtu tedy asi 6 700 korun, byť v Česku bude ještě o něco vyšší), což lze ze strany Microsoftu považovat za velkorysou vstupenku do nové generace hraní. Konzoli bude možné zakoupit také přes program Xbox All Access, a to za 25 dolarů za měsíc.

Rovněž jsme se dozvěděli cenu výkonnějšího Xboxu Series X, který na pultech obchodů najdete za 499 dolarů (asi 11 200 korun), v rámci Xbox All Access pak za 35 dolarů měsíčně. Právě na zmíněnou službu Xbox All Access by měl Microsoft klást velký důraz v chystané marketingové kampani. Obě konzole budou k dispozici 10. listopadu 2020, žádný odklad se tedy nekoná.

Xbox Series S: next-gen pro každého

Do úniku se zapojil také další uznávaný technologický novinář Brad Sams, který přinesl první detaily o specifikacích Xbox Series S. Z pohledu výkonu se mohou fanoušci těšit na 4 TF RDNA2, což je srovnatelné s výkonem současného Xboxu One X.

Konzole tak cílí zejména na hraní v rozlišení 1080p a 60 FPS. Další podrobnosti v současné době nemáme k dispozici, očekává se však, že Series S nabídne přítomnost SSD jednotky, GDDR6 pamětí a řadu funkcí nové generace, které známe už ze Series X (ray tracing, možnost rychle pozastavit a znovu spustit několik her najednou).

Oficiální představení by mělo být za dveřmi. Microsoft totiž dle Windows Central v dohledné době chystá tiskovou konferenci, na níž novinky ukáže světu. Nyní už není na co čekat, čehož si jsou lidé z herní divize Microsoftu vědomi, jak naznačuje následující humorný tweet. A co na to Sony?

Aktualizace 9:26

Microsoft skutečně neotálel a novou konzoli představil oficiální cestou. Brzy nám prý o ní řekne více.