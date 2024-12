Takhle má vypadat Nintendo Switch 2! Internetem koluje video s maketou, potvrzuje řadu spekulací

Maketa Nintenda Switch 2 se objevila na videu známého youtubera

Ta je překvapivě propracovaná a potvrzuje některé dřívější spekulace

Kdy se dočkáme oficiálního představení zatím stále nevíme

Nástupce populární konzole Nintendo Switch už netrpělivě očekává nejeden hráč. Původní verze se veřejnosti představila v roce 2017, tudíž už je pomalu čas na nějakou tu větší aktualizaci. Poslední spekulace hovoří o tom, že bychom se mohli dočkat představení už v lednu, nicméně vzhledem k „přesnosti“ odhadů v minulosti bychom tento termín raději brali s rezervou. Co ale s rezervou tolik brát nemusíme je maketa Switche 2, která se dostala do rukou youtuberovi s přezdívkou NerdNest. Ten neváhal a o maketě natočil téměř 20minutové video se svými dojmy.

Bude takto vypadat Nintendo Switch?

Youtuber se k maketě nedostal nějakým pochybným způsobem, ale zaslal mu jej výrobce příslušenství iVolver s tím, že o této maketě může natočit video, pokud bude chtít. Ve svém poměrně dlouhém videu ukazuje překvapivě kvalitní maketu, která do značné míry odpovídá tomu, co o konzoli v současné době víme – to zahrnuje nové „C“ tlačítko, Joy-Cony s magnetickým uchycením nebo extra USB-C port navíc.

Zároveň jsme dostali přímé srovnání se stále ještě aktuální generací. Ta je podle předpokladů menší, než jaký by měl být nástupce, přesto je překvapivé, že pokud jde o tloušťku, neměli bychom se dočkat výraznější změny. To je pochopitelně špatná zpráva pro chlazení.

Další výraznou změnou je nový pár triggerů vedle ZL a ZR. je možné, že tyto triggery se budou využívat pro odpojení Joy-Conů od samotné konzole, což ale nevíme jistě. Co se týče zabudovaného stojánku, ten by se měl inspirovat tím, který Nintendo použilo u OLED revize současného Switche. Co je nutné zmínit je skutečnost, že podoba finální verze se může od této makety lišit, jako je to běžné u jiných zařízení. Přesto by bylo překvapením, kdyby Nintendo přišlo s něčím radikálně odlišným od této makety.