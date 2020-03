Také USA by data o poloze telefonu mohly využívat ke sledování koronaviru

Americká vláda podle webu Android Authority s odkazem na deník The Washington Post jedná s domácími technologickými obry jako Google nebo Facebook o možném použití dat o poloze telefonu k boji proti koronaviru. Konkrétně by prý tyto údaje, které by byly anonymizované a agregované, mohla použít ke sledování toho, jestli lidé mezi sebou dodržují bezpečnou vzdálenost. Obdobné řešení už několik dní funguje i v České republice, kdy data mohou poskytovat operátoři, avšak pouze po předchozím svolení uživatele.

Obě společnosti jednání nepotvrdily ani nevyvrátily

Facebook nepotvrdil ani nevyvrátil, že s Bílým domem o záležitosti jedná. Představitel největší sociální sítě však pro deník uvedl, že některé vlády podporují její funkci Disease Prevention Maps, spuštěnou ještě před vypuknutím koronaviru. „V kontextu koronaviru mohou veřejné instituce na ochranu zdraví a neziskové organizace použít mapy vytvořené na základě anonymizovaných a agregovaných dat, které se lidé rozhodnou sdílet, aby lépe pochopily mechanismus šíření viru a mohly s ním efektivněji bojovat,“ dodal.

Google rovněž nepotvrdil ani nevyvrátil, že o tomto tématu s vládou jedná. Deníku jen sdělil, že jakékoli partnerství by nezahrnovalo sdílení pohybu osob nebo jejich polohy. „Zkoumáme způsoby, jak by anonymizovaná a agregovaná data o poloze mohla pomoci v boji proti COVID-19. Jedním z příkladů by mohla být pomoc úřadům na ochranu zdraví se zjišťováním dopadu sociálního distancování – podobně, jako ukazujeme nejoblíbenější časy v restauracích nebo dopravní provoz v aplikaci Google Mapy,“ dodal prostřednictvím svého mluvčího.