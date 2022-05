Tahle vychytávka pro i Phone vám zpříjemní nabíjení. Poradíme, jak ji aktivovat

Aplikace Zkratky na iOS a iPadOS nabízí celou plejádu zajímavých funkcí

Díky nim máte možnost udělat z chytrého telefonu ještě chytřejší

Můžete si například nastavit, aby vám iPhone během nabíjení hlasově sděloval stav baterie

Pokud jste někdy zabředli do aplikace Zkratky ve vašem iPhonu nebo iPadu, nejspíš dobře víte, jak mocný je to nástroj. Můžete si zde nastavit prakticky cokoliv, stačí pouze pospojovat dílčí kroky, navolit, co se má dít po čem, která akce spustí jakou reakci a tak dále – ideální pro hračičky. A v rámci Zkratek si také můžete nastavit, aby vám jablečný mobil nebo tablet hlasem sděloval, jaký je aktuální stav baterie.

Jak nastavit, aby vám telefon či tablet od Applu řekl stav baterie?

Když připojíte svůj smartphone nebo tablet k nabíječce, většinou se objeví na krátký čas jedné či dvou vteřin ikonka s baterií, která zároveň ukazuje i stav nabití v procentech. Pokud si informace nevšimnete a chcete aktuální stav dobití ověřit, musíte už zabrousit do systému, například stáhnout lištu s ovládacím centrem a podobně.

Případně si můžete nastavit jednoduchou automatizaci v aplikaci Zkratky a iPhone nebo iPad vám sympatickým hlasem Zuzany řekne, kolik procent je nabito. Jak to nastavit?

Otevřete aplikaci Zkratky – pokud jste ji odstranili, stáhnete si ji zdarma z App Store Na dolní liště vyberte Automatizace a potom zvolte modrou možnost Vytvořit osobní automatizaci Z široké nabídky automatizací vyberte Nabíječka, následně zaškrtněte Připojeno i Odpojeno (v takovém případě vám bude stav hlášen při zapojení i odpojení od nabíječky) Do vyhledávače v dolní polovině obrazovky zadejte Přečíst a vyberte tuto akci V diagramu napište za Přečíst to, co chcete, aby vám zařízení řeklo, například: „Aktuální stav baterie je 50 procent“ (ve výchozím stavu totiž zařízení čte pouze číslo aktuálního stavu nabití) Nakonec můžete ještě upravit hlas, jeho výšku a rozsah. Pro češtinu je k dispozici pouze jeden řečník – Zuzana Nahoře vpravo vyberete Další a pak už jen deaktivujte volbu Zeptat se před spuštěním

Nastavení automatizace by mělo v tuto chvíli být kompletní. Podle našeho testování funguje při nabíjení kabelem i bezdrátově. Ale pozor, asistentka je docela hlasitá, a to i když ztlumíte zvuk multimédií na minimum nebo dokonce zapnete tichý režim, stejně tak v módech Nerušit či Soustředění. Naštěstí můžete zkratku jednoduše deaktivovat.