Tahle herní konzole od Xiaomi nemá chybu. Obsahuje 40 oblíbených titulů

Proslulý japonský výrobce videoherního hardwaru a softwaru SNK Corporation letos v březnu začal na platformě Xiaomi Youpin prodávat asijskou verzi své minikonzole NEOGEO. Nyní tak činí s mezinárodní verzí, která si zachovává stejnou cenu (tedy 699 jüanů, v přepočtu něco přes 2 200 korun) a nabízí se se 40 klasickými tituly.

NEOGEO se prakticky po všech stránkách inspiruje v minulosti, od designu po software. Design konzole připomíná herní automaty z 90. let, přičemž někdo v ní může vidět miniaturní verzi kdysi po celém světě populárního automatu NEO GEO MVS. Má také klasický joystick a několik citlivých tlačítek.

Konzole je vybavena 3,5palcovým LCD displejem s poměrem stran 4:3 a do vínku také dostala stereo reproduktory, port HDMI pro připojení k televizoru, konektor USB-C pro napájení, 3,5mm jack a lze k ní připojit až dva externí ovladače. Její rozměry jsou 108x135x162 mm a hmotnost 390 gramů.

Na konzoli je předinstalováno 40 populárních klasických her jako The King of Fighters, Legend of Hungry Wolf nebo Metal Slug.