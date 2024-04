Tablet za korunu? O2 rozdává skvělý dárek k nákupu nového telefonu

O2 nabízí k nákupu telefonu Motorola Edge 50 Pro tablet za 1 Kč jako dárek

Jedná se o tablet Lenovo Tab M10 třetí generace, který běžně stojí necelých 6 tisíc korun

Operátor O2 na svém e-shopu po čase znovu nabízí k nákupu nového telefonu sympatický dárek. Tentokrát nedostanete za 1 korunu druhý telefon, nýbrž tablet Lenovo v hodnotě skoro 6 tisíc korun. Jde již o několikátou akci podobného typu, v minulosti na podobnou akci 1+1 operátor lákal u telefonů Xiaomi nebo Honor.

Motorola a k ní tablet za korunu

Akce má jednoduché podmínky, vztahuje se totiž na jeden jediný produkt. Stačí si v e-shopu O2 pořídit zbrusu nový telefon Motorola Edge 50 Pro. K mání je jediná paměťová varianta 12/512 GB, vybírat můžete mezi černým a fialovým provedením. Cena tohoto stroje je 17 589 Kč.

Rovnou na stránce produktu v e-shopu O2 si můžete povšimnout možnosti přihodit do košíku také tablet Lenovo, který vás v rámci této akce vyjde pouze na 1 korunu. Konkrétně se jedná o model Lenovo Tab M10 3. generace, který disponuje 10,1″ obrazovkou a čipsetem Unisoc T610. Jeho standardní cena je přitom 5 989 Kč včetně DPH. Nejde o nijak výkonný tablet, který by byl vhodný na hraní náročných her. Nicméně jako dárek za 1 korunu jde o velmi sympatickou záležitost.

Akce platí pro kohokoliv, kdo do e-shopu O2 zamíří a telefon Motorola Edge 50 Pro si pořídí. Nemusí být klientem operátora, ani není akce podmíněná podpisem nové smlouvy, respektive prodloužením té stávající. Akce však platí jenom do konce května, popřípadě do vyprodání zásob.