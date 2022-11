T-Mobile zlevnil svůj základní tarif. Stojí sice 300 korun, ale postrádá neomezené volání

T-Mobile začal na podzim nabízet svůj tarif Start 150 Plus se slevou 20 %. Namísto původních 380 Kč jej nyní seženete za 304 Kč měsíčně, a to až do 31. 12. 2022. Cena je to o poznání lepší, avšak chybí esenciální neomezené volání. O to podivnější je, že T-Mobile tento tarif klientům nabízí primárně jako náhradu předplacené karty. Právě pro tyto zákazníky je exkluzivně určen (případně ještě pro zcela nové zákazníky) – stávající klienti nárok dle podmínek nemají.

Za zmíněný poplatek obdržíte 150 volných minut do všech sítí, 150 SMS zpráv a 1 GB mobilních dat. Operátor vyzdvihuje také službu Pořád online, se kterou máte de facto neomezený přístup k mobilnímu internetu na základní úkony, jako jsou chatování nebo mobilní bankovnictví.

Pozornost však přitahuje to, že na svém e-shopu má T-Mobile tarif Start 150 Plus i bez slevy za 380 Kč měsíčně a tady už slibuje třeba EU roaming v ceně či neomezené volání a SMS, a to dokonce do všech sítí. Zákazník tak snadno nabyde dojmu, že se slevou 20 % ztrácí také určité výhody.

Akci T-Mobilu se může vyrovnat vánoční nabídka O2. FREE+ Start nabízí 1,5 GB mobilních dat, neomezené volání i SMS v síti O2 a 30 volných minut na volání do ostatních sítí. Cena jedné SMS potom činí 1,50 Kč. Vodafone situaci moc nezlepšuje – jeho Start 130 sice disponuje 130 volnými minutami do všech sítí, ale opět je zde jen 1 GB dat a SMSka za 1,51 Kč.