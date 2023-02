T-Mobile na webu ukrývá výhodný tarif s 5 GB dat. Má ale omezenou platnost

T-Mobile nabízí exkluzivně na webu zajímavý mobilní tarif

Zákazníci v něm najdou 150 minut do všech sítí a 150 SMS zpráv

K tomu 5 GB dat + Pořád online za 345 Kč měsíčně

Operátor T-Mobile po čase opět přichází s nabídkou speciálního tarifu, který můžete získat pouze na jeho oficiálních stránkách. Tarif se jmenuje Data 5 GB Plus a jeho standardní cena je 460 Kč měsíčně. Avšak nyní jej můžete získat za 345 Kč měsíčně. Tato zlevněná nabídka je exkluzivní jen do 28. února, tedy do konce měsíce.

Tarif musíte kompletně vyřídit online a disponuje 150 volnými minutami do všech sítí, 150 SMS rovněž do všech sítí a pak také 5GB datovým balíčkem. K němu je v ceně služba Pořád online, díky které ani po vyčerpání datového limitu nepřijdete o přístup k mapám, chatovacím aplikacím nebo třeba jízdním řádům.

T-Mobile umožňuje u tohoto tarifu přenést číslo od konkurence. Nicméně je třeba si dát pozor na to, kdo má na slevu nárok. Pokud máte u operátora kontrakt s měsíčním paušálem, tato sleva pro vás není k dispozici. Podmínky vymezují zlevněný tarif pouze pro nové zákazníky, popřípadě zákazníky předplacených Twist karet, kteří přechází na měsíční paušál.