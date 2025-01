Surface Pro 11 a Laptop 7 podruhé. Tentokráte s procesory Intel a výrazně vyšší cenou

Microsoft představil firemní varianty počítačů Surface Pro a Surface Laptop

Na rozdíl od spotřebitelských modelů je nepohání procesory od Qualcommu, ale od Intelu

Za odlišné procesory a antireflexní displeje si firmy pořádně připlatí

Microsoft včera uvedl na trh dva „nové“ počítače. Uvozovky jsou na místě – prakticky se jedná o loňské stroje Surface Pro 11 a Surface Laptop 7, ovšem tentokráte do nich redmondští nenasadili ARMové procesory od Qualcommu, ale klasické x86 procesory od Intelu. Určené jsou výhradně firemním zákazníkům, čemuž odpovídá i cena.

Surface Laptop 7 for business: s Intelem a 5G konektivitou

První představenou novinkou je klasický notebook Surface Laptop 7 for business, který bude stejně jako spotřebitelská varianta nabízen ve dvou velikostech – s 13,8 a 15″ displejem. Zevnějšku se na počítači nic nezměnilo, stále se jedná o elegantní celohliníkový stroj, který bude nabízen ve dvou barevných variantách – stříbrné a černé.

Hlavní novinkou firemního Surface Laptopu jsou procesory od Intelu, konkrétně Core Ultra 5 a 7 generace Lunar Lake, což jsou loňské podzimní čipy disponující výkonnou neurální jednotkou (až 48 TOPS) pro AI výpočty. Díky nim se i tento stroj může řadit do škatulky Copilot+ počítačů, firmy navíc ocení stoprocentní kompatibilitu s programy navrženými pro x86/64 procesory. Surface Laptop 7 bude nabízen v mnoha paměťových variantách, v maximální výbavě může mít až 32 GB RAM a 1TB SSD.

Konektivita počítače je poměrně široká – kromě magnetického portu Surface Connect pro nabíjení je zde k dispozici dvojice portů USB-C (USB 4), jedno USB-A, sluchátkový jack, volitelně bude k dispozici i čtečka čipových karet. Bezdrátová konektivita stojí na bedrech Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, později půjdou do prodeje i modely s 5G modemem, což je v případě Surface Laptopu vůbec poprvé.

Poslední novinkou je použití antireflexní vrstvy u displejů, které si jinak ponechávají svoji velikosti i parametry – 13,8 nebo 15″, IPS technologie a obnovovací frekvence 120 Hz.

Surface Pro 11 for business: klasika, která neomrzí

Druhým představeným strojem je tablet Surface Pro 11. Oproti spotřebitelské variantě je v podstatě jedinou novinkou nasazení procesorů Intel Core Ultra 5 nebo 7, jinak vše zůstalo při starém. Jedná se tedy o hliníkový tablet s výklopným stojánkem a jemnou 13″ obrazovkou (OLED nebo LCD) s poměrem stran 3:2 a obnovovací frekvencí 120 Hz, nově je k dispozici antireflexní úprava.

Tablet bude možné zakoupit v několika paměťových konfiguracích, ta maximální může mít až 32 GB RAM a 1 TB SSD, disk je uživatelsky přístupný a vyměnitelný. Konektivita je zastoupena dvojicí USB-C (USB 4) a nabíjecím portem Surface Connect, bezdrátově pak zařízení komunikuje skrze Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. O modelu s 5G připojením zatím Microsoft mlčí, navíc je zde pouze NFC čtečka pro ověřování bezpečnostních klíčů.

Nová dokovací stanice

S novými počítači Microsoft představil i nový USB 4 hub, který v nabídce nahrazuje předchozí Thudebolt 4 Dock. Nový rozbočovač je menší, avšak také obsahuje méně portů, k dispozici jsou:

2× USB-C

1× USB-A

HDMI

Ethernet

Dok prostřednictvím HDMI a USB-C „utáhne“ až dva 4K displeje.

Ceny a dostupnost

Surface Laptop 7 a Surface Pro 11 for business půjdou do prodeje 18. února, jejich cena bude startovat na 1 499 dolarech (asi 44 tisíc korun s DPH) za variantu s Core Ultra 5, 16 GB RAM a 256GB SSD. To je výrazně více než stojí spotřebitelské verze se Snapdragonem – ty v USA startují na 1 099 dolarech (u nás 30 399 korun).

Nový Microsoft USB 4 Hub přijde v USA na 199 dolarů (asi 5 800 korun s DPH), dostupný bude rovněž 18. února.