Surface Laptop zřejmě dostane nové procesory od Intelu. Na čínském tržišti je k mání prototyp

Microsoft interně testuje nový Surface Laptop s procesory od Intelu

V Číně bylo chvíli možné zakoupit jeho prototyp

Oficiální premiéra by se měla uskutečnit příští rok

Microsoft se u letošní generace spotřebitelských počítačů Surface rozhodl vsadit všechny karty na ARMové procesory od Qualcommu. Surface Laptop (7. edice) i Surface Pro (11. edice) pohání čipsety Snapdragon X Elite a X Plus, díky čemuž se oba stroje pyšní vysokým výkonem a obří výdrží na jedno nabití. Microsoftu se ale stále nepodařilo vyřešit problémy s omezenou kompatibilitou aplikací a (zejména) her, což těmto jinak povedeným strojům ubírá na konkurenceschopnosti. V Redmondu na tento neduh zřejmě chystají překvapivé řešení.

Surface Laptop s nejnovějšími procesory od Intelu? Možná už příští rok

Microsoft chtěl adopcí ARMových procesorů napodobit čtyři roky starý úspěch Applu, jehož počítačové procesory sbírají od první generace pozitivní ohlasy. Apple měl ale situaci značně jednodušší, neboť v jeho případě se jednalo o definitivní rozloučení s x86 procesory a kompletní přechod na novou architekturu. Microsoft ale stále hodlá udržovat obě větve, což s sebou vždy ponese kompromisy u jedné či druhé strany.

U dva roky starého tabletu Surface Pro 9 dal Microsoft zákazníkům na výběr, zda zvolí Intel či Qualcomm, u nových počítačů ale vsází všechny karty na ARMové Snapdragony, dokonce pro ně do letošního listopadu drží exkluzivitu na balík AI funkcí. Od listopadu se do rodiny Copilot+ počítačů přidají i počítače s procesory Intel a AMD, jejichž nejnovější generace dohánějí všechny výhody ARMových čipsetů, a navíc netrpí omezenou kompatibilitou stávajících aplikací. Toho zřejmě využije i Microsoft, který údajně hodlá nejnovější Intely nasadit do nadcházející generace počítačů Surface.

Toto zjištění přichází překvapivě z Číny, kde se na tamním internetovém tržišti Goofish objevil prototyp počítače Surface Laptop, který pohání procesor Intel Core Ultra 7 268V. Počítač na první pohled vypadá jako stávající generace, v tuto chvíli není jasné, zda se bude jednat o novou 8. edici, nebo o další variantu současné 7. edice. Podle webu Goofish testovaný stroj disponuje 32 GB RAM, 1TB úložištěm a stojí asi 19 tisíc CNY (zhruba 62 000 korun bez DPH). Na trh by se zařízení mělo dostat v roce 2025.

O tom, že Microsoft interně testuje Surface Laptop s procesory Intel generace Lunar Lake, reportuje i obvykle dobře informovaný server Windows Central, tuto informaci tak nemůžeme brát na lehkou váhu. Pokud se Redmondští rozhodnou nové procesory od Intelu použít, mohou znatelně narušit svoji iniciativu prosazovat v počítačích s Windows ARMové čipsety od Qualcommu. V příštích měsících bude zajímavé sledovat, jak se bude vývoj obou architektur ve světě Windows dále vyvíjet.