Surface Duo 2 překvapil v testu odolnosti. Plastové tělo dostalo pořádně zabrat

YouTuber Zack Nelson, který pod přezdívkou JerryRigEverything s oblibou ničí smartphony všech značek, dostal do rukou nový Microsoft Surface Duo 2, aby jej podrobil své obvyklé standardizované tortuře. První generace Surface Duo ve stejném testu minulý rok obstála, jak si povede letošní model?

Surface Duo 2: plastové tělo zachraňuje sklo a hliník

Z hlediska odolnosti má komunikátor Surface Duo 2 několik výhod i nevýhod. Do první kolonky patří fakt, že displeje lze obtáčet mezi sebou o 360°; kloub tedy nelze poškodit, pokud to s ohýbáním přeženete. Zack ale protentokrát zapomněl na test s pískem, který obvykle prokazuje, jak je kloub utěsněn.

Microsoft Duo 2 Durability Test! - There's one big problem...

Dostali jsme ale tradiční zhodnocení skla obou displejů, kde jsme se žádného velkého překvapení nedočkali; Gorilla Glass Victus se poškrábe stejně jako u většiny běžných smartphonů. Z hlediska ohebných telefonů se tedy jedná o velké plus, neboť ty mají kvůli ohebným panelům měkčí ochranou vrstvu. Sklo Gorilla Glass chrání i zadní stranu zařízení a je sympatické, že ani prudké zavírání směrem k vystouplému fotomodulu nevede k nežádoucí deformaci.

Hardwarové parametry Microsoft Surface Duo 2 Systém: Android 11 Rozměry: 145,2 x 92,1 x 11 mm (složený); 184,5 x 145,2 x 5,5 mm (rozložený) , Hmotnost: 284 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888 5G, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 8,3", 1892 × 2688 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, hlavní, f/1.7, 27mm, 1.4µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 51mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optický zoom Třetí fotoaparát: 16 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 1.0µm , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.0, 24mm, 1.0µm, Full HD video Bluetooth: 5.1 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4449 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Horší je to se samotným rámem telefonu, který je plastový a každý kontakt s ostrým předmětem do něj udělá nehezký vryp. Ba co víc, celé zařízení má tendenci se kvůli plastové konstrukci prohýbat, čemuž naštěstí zabraňují dvě komponenty – skleněné plochy a kovový kloub. Nebýt jich, telefon by se zcela jistě rozlomil. Surface Duo 2 tedy v testu uspěl, ovšem pro příště bychom Microsoftu doporučili vsadit na celohliníkový rám.