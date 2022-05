Street View slaví patnáct let. Která místa v Česku jsou nejnavštěvovanější?

Funkce Map Google s názvem Street View oslavuje 15. let své existence. Od svého příchodu změnila způsob, jakým se lidé orientují v neznámém prostředí – nemusí se totiž spoléhat jen na klasický letecký pohled, ale mohou se na místo podívat perspektivou chodce. Kouzlo Česka ve snímcích ze Street View zachytila v uměleckém projektu česká ilustrátorka.

Zobrazení Street View pomáhá lidem v běžném životě – můžete se například dopředu podívat, jak vypadá složitá křižovatka, kde zaparkovat před poliklinikou nebo jak vypadá vchod do restaurace, do níž míříte. Vedle praktického využití lze se Street View i virtuálně cestovat po světě a plánovat si výlety.

Google Maps Street View - launch video

Zatímco v květnu 2007 bylo nasnímáno prvních pět měst, dnes už mohou lidé prostřednictvím Street View navštívit více než 100 zemí a teritorií po celém světě, například Amazonii, vrchol Mont Blancu či Eiffelovu věž.

Panoramatické snímky pro Street View se nejdříve pořizovaly pouze kamerami umístěnými na střechách aut, později byl představen tzv. Trekker, tedy batoh s kamerou pro obtížně dostupná místa. Od té doby se snímací technologie svezla třeba i na kole, na sněžném skútru nebo na velbloudovi. Auta již ve službách Street View najela více než 16 milionů kilometrů, což je jako by celou zeměkouli objela více než čtyřistakrát, a shromáždila přes 220 miliard snímků.

Krásy České republiky na Street View zachycuje u příležitosti patnáctého výročí služby galerie obrázků, které vznikly spoluprací Googlu s českou ilustrátorkou a fotografkou Eliškou Podzimkovou. „Česko má na Street View nádherné kolekce obrázků. Elišce jsme pomohli vybrat místa, která mají svůj vlastní příběh, inspirují k objevování světa nebo jsou zkrátka jen součástí našeho okolí. Eliška tyto fotky doplnila svými jedinečnými ilustracemi,” vysvětluje mluvčí českého Googlu Iva Fialová.

„Dokreslovat do snímků ze Street View pro mě byla opravdu zábava! Když si představíte, co všechno může zachytit pojízdné autíčko, tak se fantazii meze nekladou. No a kdo jen tuší, co se odehrává uvnitř Národního muzea, když poslední návštěvník zaklapne dveře?” komentuje Eliška Podzimková jeden z pěti obrázků. „Často, když jsem nemocná a toužím po nějakém výletě, brouzdám si po Mapách Googlu a díky Street View si ten výlet aspoň ve virtuálním světě uskutečním. Je to skvělá i praktická funkce a moc si vážím oslovení ze strany Googlu a možnosti přispět k patnáctiletému výročí,” doplňuje ilustrátorka.

Česká republika patřila v uplynulém roce mezi 40 zemí s nejvyšším počtem uživatelů Street View. V aplikaci ji dokonce navštívilo více lidí než například Švýcarsko či Singapur. Uživatele nejvíce zaujal Pražský hrad a v Top 5 se umístili také pražský orloj, tančící dům, Vyšehrad a Karlův most. Nejnavštěvovanějším českým muzeem na Street View bylo Národní muzeum a v případě regionů je na prvním místě Praha následována jihomoravským, středočeským, moravskoslezským a ústeckým krajem.