Střední třída od OnePlus ponese překvapivé jméno. Známe termín odhalení

Telefony značky OnePlus už od první generace disponují vždy těmi nejvýkonnějšími procesory, výjimku tvořil pouze model střední třídy OnePlus X z roku 2015, který se bohužel svého nástupce nedočkal. Vzhledem k rostoucím cenám vlajkových telefonů ale čínská značka usoudila, že opět uzrál čas představit levnější (avšak stále dobře vybavený) telefon, přičemž jeho příchod je očekáván v horizontu příštích týdnů.

OnePlus Nord

Termín odhalení zatím není známý, avšak proslýchá se, že by k němu mohlo dojít 10. července, a to v Indii, kde má značka největší tržní podíl. Původně se spekulovalo, že chystaná novinka ponese označení OnePlus Z, avšak spolehlivý informátor Max J. odhalil jiný, překvapivý název – OnePlus Nord nebo také Nord by OnePlus. Firma OnePlus si před nedávnem nechala toto označení zaregistrovat, a to nejen pro smartphony, ale také pro sluchátka či tablety.

.@JoshuaSwingle seemed to have found the solution to my little quiz ;) https://t.co/IYj1JivRTK — Max J. (@MaxJmb) June 8, 2020

Výbava prozrazená v dotazníku?

I když bude OnePlus „Nord“ levnější zařízení, svou výbavou rozhodně ostudu neudělá. Komunita na XDA-Developers narazila na online fórum DesiDime, na němž mohou lidé získávat různé výhody vyplňováním dotazníků. V jednom z dotazníků se objevila otázka, jak je pravděpodobné, že by si dotazovaný zakoupil telefon značky OnePlus s cenou 24 990 rupií (asi 7 800 korun bez DPH) s následujícími parametry:

6,55“ SuperAMOLED displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, integrovanou čtečkou otisků prstů a otvorem pro 16Mpx selfie kamerku

Trojitý hlavní fotoaparát v konfiguraci 64 + 16 + 2 Mpx

Čipset Qualcomm Snapdragon 765 s podporou sítí 5G

6 GB RAM a 128GB úložištěm

Akumulátorem s kapacitou 4 300 mAh s podporou rychlého dobíjení výkonem 30 Wattů

Přestože se jedná o poměrně podrobný výpis parametrů hodící se k OnePlus „Nord“, informátor Max J. varuje, že uvedené specifikace nejsou pravdivé.

I'm sorry to say that but… the specs are not correct. https://t.co/W75ZysQFPj — Max J. (@MaxJmb) June 8, 2020

Zatím nevíme, v jakých parametrech se skutečnost liší, například čipset Snapdragon 765 je již potvrzen, byť původně se spekulovalo o Dimensity 1000 od MediaTeku.