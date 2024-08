Stranger Things míří na Broadway, v Londýně divadelní hra zaznamenala obří úspěch

Divadelní hra na motivy oblíbeného seriálu míří z Londýna na světoznámou Broadway

Stranger Things: The First Shadow sbírá ovace jak od kritiků, tak od samotných diváků

V Česku se uvedení hry s velkou pravděpodobností nedočkáme

Seriál Stranger Things si získal srdce řady fanoušků mysteriózna a retro estetiky už při uvedení první série v roce 2016. Na ČSFD se s 90 % jedná o aktuálně jeden z nejlépe hodnocených seriálů, a to jak fanoušky, tak kritiky. Zatímco nadšenci čekají na pátou řadu, která má spatřit světlo světa v příštím roce, mohou si zkrátit čekání návštěvou divadla. Netflix přiveze v březnu příštího roku do divadla Marquis na světoznámé Broadwayi divadelní hru Stranger Things. Hra s názvem Stranger Things: The First Shadow, se odehrává několik let událostmi seriálu a v loňském roce debutovala v londýnském West Endu.

Když se populární kultura potká s divadlem

Hra se odehrává ve městě Hawkins v Indianě v roce 1959 a sleduje mladého Jima Hoppera, Joyce Maldonado a sestru Boba Newbyho, kteří se potýkají s příchodem nového kluka do města, Henryho Creela. V inscenaci jsou jako tvůrci původního příběhu a kreativní producenti hry uvedeni tvůrci seriálu Stranger Things bratři Dufferovi, přičemž Kate Trefryová je autorkou scénáře.

Od loňské premiéry Stranger Things: The First Shadow získala hra dvě ceny Olivier za nejlepší novou show a nejlepší scénografii. Podle ukázek z představení v Londýně to vypadá, že o akci a efektní speciální efekty není nouze. To potvrzují i recenze, podle nichž byl příběh místy trochu slabší, ale mimořádně oslnivé efekty to bohatě vynahrazovaly. Pokud byste si do New Yorku chtěli na divadelní hru zaletět, budou vstupenky na Stranger Things: The First Shadow v předprodeji od 13. září, zatímco v běžném prodeji budou od 17. září.

Pokud to máte přeci jen do americké metropole daleko, nezbývá vám než doufat, že se časem na internetu objeví záznam této divadelní hry. Nedá se totiž předpokládat, že by české divadelní prostředí bylo schopné či ochotné nacvičit něco byť jen trochu modernějšího, co by do ochozů přilákalo i mladší diváky.