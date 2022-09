Stane se Infinix králem selfie? Chystaná novinka slibuje 60 Mpx a optickou stabilizaci

Čínská značka Infinix prozatím není v našich končinách příliš známá, na čemž však usilovně pracuje. K rychlému získání slávy vede nejrychlejší cesta skrze prvenství, o čemž by mohl vyprávět nejeden výrobce telefonů. V Infinixu se rozhodli zaměřit na dlouho opomíjenou součást chytrých telefonů, kterou je selfie kamera.

Největší inovací na tomto poli je v poslední době umístění kamery pod displej, nicméně tím utrpí kvalita výsledných snímků. Ve většině smartphonů se nachází vesměs podprůměrné snímače, které sice na příležitostná selfíčka dostačují, ovšem díru do světa s nimi neuděláte. Podle nejmenovaného zdroje serveru GSMArena chystá jmenovaná firma u budoucího modelu s označením Zero selfie kameru s rozlišením 60 Mpx a také optickou stabilizací obrazu.

Tímto krokem by si nováček na českém trhu jistě získal pozornost nejednoho selfie maniaka, neboť přední fotoaparáty s vysokým rozlišením a stabilizací jsou na trhu poměrně vzácné. U dostupných snímků nelze s jistotou říci, zda přední kamera ukrývá vysoké rozlišení a stabilizaci, avšak 5. října by Infinix měl představit nová zařízení v čele se Zero Ultra. Není tedy vyloučeno, že by se model cílený na selfíčkáře mohl objevit po jeho boku.