Stahujte zdarma parádní střílečku Wolfenstein: The New Order

Epic Games Store pokračuje v rozdávání her při příležitosti velkého letního výprodeje. Tentokrát se usmálo štěstí především na milovníky žánru first-person shooter. Předmětem rozdávání je totiž Wolfenstein: The Order, podle mnohých jedna z nejlepších singleplayerových stříleček uplynulé dekády. Hlavním hrdinou prvního dílu obrozené série není nikdo jiný než ikonický B.J. Blazkowicz, jehož úkolem je zarazit rozmach zlotřilého nacistického režimu, kterému se podařilo díky tajemné technologii zvítězit ve druhé světové válce.

Wolfenstein: The New Order - E3 Trailer

Wolfenstein: The New Order patřil k nejpříjemnějším herním překvapením roku 2014. Prvotina nově zformovaného studia MachineGames, které vzniklo na základech švédského týmu Starbreeze Studios (The Chronicles of Riddick), překvapila působivým zpracováním alternativní historie, promyšleným designem úrovní i zdařile navozeným pocitem ze střelby.