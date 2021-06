Stahujte zdarma na PC neúprosnou budovatelskou strategii Frostpunk

Neúprosnou budovatelkou strategii Frostpunk si oblíbil téměř každý, kdo ji měl možnost vyzkoušet. Jedná se o další hit od 11 bit studios (tvůrců This War of Mine), který představuje skutečnou strategickou výzvu zasazenou do unikátního postapokalyptického světa. Pakliže jste s povedenou hrou dosud neměli tu čest, může to snadno napravit díky obchodu Epic Games Store, který ji nabízí zdarma ke stažení. Akce platí do 10. června.

Podaří se vám uniknout mrazivé smrti?

Pokud hru z nějakého důvodu neznáte, jedná se o vizuálně krásný titul zasazený do tuhé, ale především nekonečné zimy, která lidstvo přivedla téměř k zániku. Jedinou možností, jak přežít, jsou parní města, z nichž jedno řídíte jako starosta. V závislosti na vaší schopnosti hospodařit a obětovat zdroje můžete své komunitě pomoci přežít, způsobit její kolaps nebo se sami nechat zabít, pokud občany doženete k zoufalství.