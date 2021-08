Stahujte zdarma na PC bláznivou akci Saints Row: The Third Remastered

PC verzi nově oznámeného rebootu bláznivé série Saints Row, která vychází příští rok v únoru, zakoupíte pouze exkluzivně v Epic Games Storu. Digitální obchod při této příležitosti nabízí zdarma ke stažení oblíbený třetí díl Saints Row: The Third, a to rovnou ve vylepšené verzi s příznačným přídomkem Remastered, která vyšla teprve v loňském roce, a kromě upravené grafiky zahrnula také téměř všechna vydává DLC.

Saints Row: The Third je bláznivou akcí z pohledu třetí osoby. Hra se odehrává v otevřeném světě, v němž se stanete hlavou elitní kriminální organizace, která se snaží chopit moci ve fiktivní metropoli Stilwater.

Saints Row®: The Third™ - Remastered Launch Trailer (Official)

Vybudujte vlastní automatizovanou restauraci

Druhým bezplatně nabízeným titulem je Automachef. Jedná se o logickou hříčku, v níž budete navrhovat vlastní automatizovanou restauraci. Nejprve vše poctivě naplánujete, poté strategicky rozmístíte všemožné přístroje a výrobní linky, které následně naprogramujete tak, aby co nejefektivněji připravovaly požadované pokrmy.

Automachef - Launch Trailer - Nintendo Switch

Nabídka platí do 2. září, kdy ji vystřídá Yoku’s Island Express, zdařilá dvojrozměrná plošinovka, ve které se mísí prvky metroidvanie a pinballu.