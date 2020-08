Stáhněte si s předstihem oficiální tapety z ohebného Galaxy Z Fold 2

Samsung včera představil druhou generaci ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 2. Pokračovatel loňského Foldu napravil většinu nedostatků – zejména přinesl větší vnější obrazovku, takže pro spoustu úkonů nebude nutné telefon vůbec otvírat. Narostl i vnitřní ohebný displej, a tak Samsung pro Galaxy Z Fold 2 připravil zbrusu nové tapety. Ty si díky informátorovi Ishanovi Agarwalovi můžete předčasně stáhnout.

#Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Official Wallpapers! The ones on twitter are uncompressed but still including Google Drive Link for the same.

Might not fit your smartphones but good for iPad/Laptops I guess.https://t.co/STKDUmCw2c

Please credit if you share further. #GalaxyZFold2 pic.twitter.com/5iHnDmYO17

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 2, 2020