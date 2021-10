Srovnání robotických vysavačů. Který je pro vás ideální?

Chytrá zařízení mohou být neocenitelnými pomocníky v domácnosti. Představte si, že byste už nikdy nemuseli vysávat nebo vytírat. Tato příjemná představa se může stát skutečností díky robotickým vysavačům s mopem. V našem článku vám ukážeme jak tyto vysavače fungují a podíváme se na jejich srovnání.

Robotický vysavač do každé domácnosti

Robotické vysavače se pomalu stávají nedílnou součástí domácností. Dokážou se po bytě samostatně pohybovat a vysávat i když zrovna nejste doma. Tím vám ušetří mnoho práce starostí a hlavně vám po příchodu z práce zbyde víc volného času. Jedinou nevýhodou při výběru robotického vysavače je široká a nepřehledná nabídka. Rozhodli jsme se proto pro vás připravit přehledné srovnání 3 modelů od Xiaomi, kde vám vysvětlíme, co znamenají jednotlivé parametry vysavačů a pomůžeme s výběrem toho pravého.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential je ideálním vstupním modelem do světa robotických vysavačů. Jak už napovídá samotný název tohoto modelu, nejen že umí vysávat, ale také dokáže vytřít podlahu pomocí zabudovaného mopu. To vše pak zdobí velmi dostupná cena v řádu nižších jednotek tisíc korun.

Minimalistický design

Robotický vysavač Mi Robot Essential je dostupný v elegantním bílém provedení. Stejně jako většina konkurenčních vysavačů má kulaté tělo, které je však vysoké pouze 8,2 cm. To je velkou výhodou, protože díky svým rozměrům se Mi Robot Essential dostane do míst, kam se nedostane ani klasický vysavač. Dokáže také překonávat překážky o výšce až 1,5 cm. Takže ho nezastaví ani prahy u dveří.

Dostatečný výkon

Vysavač dokáže vyvinout sací tlak o síle až 2200 pascalů, což je plně postačující pro důkladné vysátí. Díky zabudované baterii o kapacitě 2500 mAh dokáže vysávat až 90 minut, během kterých zvládne uklidit až 120 m2. To už je dostatečná výdrž pro úklid celého bytu nebo menšího domu. Navíc si vysavač umí zapamatovat, kde skončil s prací a poté, co se nabije, je schopen začít tam, kde skončil.

Nový člen domácnosti

Robotický vysavač se díky své inteligenci stane dalším členem vaší rodiny. Při poklesu baterie pod 20 % je schopen vyhledat, kde se nachází dobíjecí stanice a sám vyhodnotí, kdy do ní musí vyrazit, aby se nevybil. Takže se vám nestane, že by se někde zapomněl a zůstal vybitý. Po nabití alespoň na 80 % opět vyrazí do práce.

Při samotné práci se pohybuje velmi inteligentně a obezřetně. Je totiž osazen čidlem, které zabrání nárazům do zdi. K orientaci v prostoru mu pomáhá ještě zabudovaný gyroskop. Jedná se o zařízení, které pomocí kterého dokáže vysavač identifikovat a zaznamenat svůj pohyb po místnostech. Od toho se pak odvíjí jeho funkce gyroskopické navigace. Při prvním použití si vysavač vytvoří mapu prostoru a při každém dalším použití už ví kudy má jet.

Umí i vytřít

Vedle vysávání umí robotický vysavač Mi Robot Essential i vytírat podlahu. K tomu slouží zabudovaný mop, který je umístěn za sacím otvorem. Díky tomu dokáže vysávat a vytírat zároveň. Vestavěná nádobka na vodu pojme až 200 ml vody a je dostupná po otočení vysavače.

Ovládání v aplikaci

Kompletní správu a ovládání robotického vysavače Mi Robot Essential můžete pohodlně provádět v aplikaci Mi Home. Ta běží nejen na Androidu, ale i na iOS. V aplikaci můžete zapínat a vypínat vysavač odkudkoliv. Stačí, když budete připojení k internetu.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Tento model patří mezi střední třídu robotických vysavačů. Tam ho řadí jak jeho přívětivá cena, tak i pokročilé funkce, které v sobě ukrývá. Pokročilejší systém navádění zajistí dokonalý a efektivní úklid. Vysoký výkon se pak postará o to, aby dokázal vysát i místa u stěny a dokonce i v rozích. Stejně jako ostatní modely nechybí inteligentní funkce, díky kterým nebude vysavač narážet do překážek a při poklesu baterie pod 20 % se dokáže vrátit do dobíjecí stanice.

Nadstandardní výkon

Vysavač má motor, který dokáže vyvinout sací výkon 2500 Pa. Vedle prachu a psích chlupů tak pro něj nejsou překážkou ani větší drobky. Vysávat zvládne jak na podlaze, tak i na kobercích s krátkým vlasem. Vedle standardního módu vysávání umí i současně vysávat a vytírat zároveň. Veliká baterie mu pomůže pokrýt opravdu velký prostor na jedno nabití. Pokud máte větší byt nebo dům, tak to pro něj nebude žádný problém. Při úklidu ho nic nezastaví. Poradí si totiž i s prahy o výšce až 2 cm.

Pokročilá navigace

Mi Robot Vacuum Mop využívá k orientaci v prostoru pokročilejší systém vSLAM, který je přesnější než gyroskopická navigace v základní verzi Essential. Základem navigačního systému vSLAM jsou dvě kamery, které snímají okolní prostor. Aby toho nebylo málo, tak je v tomto modelu zabudováno ještě dalších 7 senzorů, které také sbírají data o okolí. Na základě těchto dat pak robotický vysavač v reálném čase volí optimální trasu podle toho, co vidí.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Model Mi Robot Vacuum Mop P se řadí mezi vyšší třídu robotických vysavačů. Když ho uvidíte, tak to poznáte na první pohled. Luxusní provedení v černé i bílé barvě bude ozdobou vaší domácnosti. Pokud si ho doma vůbec všimnete. Tento model totiž disponuje i režimem Silent, během kterého dokáže uklízet a vydávat u toho minimální hluk. Vacuum Mop P si zkrátka zamilujete a ihned se z něj stane oblíbený člen vaší chytré domácnosti.

Maximální výdrž a skvělý výkon

Díky motoru se sací silou až 2100 Pa pro něj nebude problémem žádné smítko. Obří baterie o kapacitě 3200 mAh se pak postará, aby dokázal vysávat až 130 minut. Díky tomu dokáže na jedno nabití bezpečně uklidit celé vaše obydlí a pak se vrátí zpět do své nabíjecí stanice.

Špičková laserová navigace

O orientaci vysavače v prostoru se stará laserová navigace. Zabudované lasery mají dosah 8 metrů, takže dokážou ihned zmapovat i větší pokoje a na základě toho zvolit ideální trasu pro čištění. Díky dalším senzorů dokáže rozpoznat i povrch, který zrovna čistí. Na základě toho pak může při vytírání inteligentně dávkovat vodu. Celkem se v tomto modelu ukrývá neuvěřitelných 12 senzorů. Můžete se na něj proto spolehnout, že vždy odvede špičkovou práci.

Ovládání z mobilu

Robotický vysavač Mi Robot Vacuum P můžete ovládat klasicky z aplikace Mi Home. V té mu můžete zadat, aby se vydal do práce i když zrovna nejste doma. Navíc si vysavač ukládá do paměti jednotlivé pokoje. To znamená, že můžete například vybrat aby nejprve uklidil v kuchyni a následně pokračoval v dalších místnostech. Úklid si v aplikaci můžete také naplánovat. V zadaný čas se pak vysavač sám spustí a nemusíte už nic řešit.

Přehledné srovnání robotických vysavačů

Pro lepší srovnání jednotlivých modelů jsme si pro vás připravili přehlednou tabulku, kde jsou uvedeny jednotlivé parametry ve kterých se od sebe vybrané modely liší.

Vacuum Mop Essential Vacuum Mop Vacuum Mop P Sací výkon (tlak) 2200 Pa 2500 Pa 2100 Pa Kapacita baterie 2500 mAh 2600 mAh 3200 mAh Objem nádoby na prach 420 ml 600 ml 550 ml Navigace Gyroskopická vSLAM LDS Plocha úklidu 120 m2 120 m2 180 m2

Finální verdikt

Jak už napovídá označení, tak model Vacuum Mop Essential je ideální pro nenáročné uživatele. Dokáže na jedno nabití uklidit průměrný byt a navíc je velmi levný. Pokud však máte větší byt nebo dům, tak se vyplatí zainvestovat do klasického Vacuum Mop. Ten dokáže pokrýt větší plochu a také se v ní lépe zorientuje. Nebude mu ani vadit, když přeskládáte nábytek, protože si trasu vytváří v reálném čase. Poslední model Vacuum Mop P je pro nejnáročnější uživatele. Precizní laserová navigace zajistí, že mu neunikne žádné smítko a obří baterie se postará i o úklid velkého domu.

Všechny modely můžete samozřejmě pohodlně ovládat z aplikace Mi Home a dokonce můžete k jejich ovládání využívat i hlasové asistentky Google assistant a Alexa.