Srovnání parametrů: Samsung Galaxy Z Flip vs. Z Flip 3

Na akci Samsung Unpacked představil korejský gigant dvojici ohebných telefonů, které navazují na své předchůdce. V tomto srovnání se podíváme na rozdíly mezi ohebnými véčky Samsung Galaxy Z Flip (recenze) a Z Flip 3 (první dojmy). Vyplatí se pořídit nový model, nebo vám stávající bude stačit?

První výrazná změna je v názvosloví. Bystré oko si povšimne, že Samsung vynechal model Flip 2. Není to proto, že by snad v Koreji neuměli základní počty, ale přeskočení jednoho čísla je čistě pragmatickou volbou – zákazníci by mohli považovat Flip 2 vedle Foldu 3 za horší variantu z minulého roku.

Fyzické rozměry jsou téměř shodné, pocit z používání je lepší

Fyzické rozměry zůstaly prakticky nezměněny, novější verze se jen o něco málo zmenšila. Galaxy Z Flip má rozměry v rozloženém stavu 167,3 x 73,6 x 6,9 – 7,2 mm (displej) a ve složeném 87,4 x 73,6 x 15,4 (pant) – 17,3 milimetrů (volný konec), zatímco Galaxy Z Flip 3 se pyšní rozměry 166 x 72,2 x 6,9 mm v otevřeném a 87,4 x 73,6 x 15,4 (pant) – 17,3 (volný konec) milimetrů v zavřeném stavu. Hmotnost je totožná, tedy 183 gramů. I přes papírově skoro stejné rozměry působí novější Flip 3 v ruce tenčím a lehčím dojmem, což rozhodně kvitujeme s povděkem.

V případě hlavního displeje rozdíly nehledejte, oba telefony disponují 6,7″ Dynamic AMOLED displejem s rozlišením Full HD+ (425 ppi) a podporou HDR10+. Letošní generace ale přidává 120Hz obnovovací frekvenci a také ochrannou vrstvu, která má být až o 80 % odolnější. Rozdíl je až ve vnějším Super AMOLED displeji, který u Flipu 3 narostl na 1,9″ (512 x 260 pixelů, 303 ppi) oproti 1,1″ (300 x 112 pixelů, 303 ppi) u původního Flipu.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 3 Systém: Android 11 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 166 x 72,2 x 6,9 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm, 1,8 - 2,84 GHz, octa-core RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 112 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, záběr 78˚ Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, záběr 123° Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR, záběr 80˚ Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Výbava obou telefonů se liší jen částečně. Zatímco Galaxy Z Flip vsadil na čipset Qualcomm Snapdragon 865+ 5G vyrobený 7nm technologií, grafiku Adreno 650, 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti, nástupce se dočkal modernějšího čipsetu Qualcomm Snapdragon 888 vyrobeného 5nm technologií, grafiky Adreno 660, 8 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Flip 5G Systém: Android 10 Rozměry: složený 87,4 x 73,6 x 15,4 - 17,3 mm, otevřený 167,3 x 73,6 x 6,9 - 7,2 mm , Hmotnost: 183 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865+ 5G, 7nm, 3,09 GHz + 2,40 GHz + 1,8 GHz RAM: 8 GB , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,7", 1080 × 2636 px, 112 × 300 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, záběr 78˚ Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, záběr 123° Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.4, Dual Pixel, autofocus, HDR, záběr 80˚ Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 3300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 26 990 Kč Kompletní specifikace

Ostatní výbava se u obou telefonů shoduje – 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), Bluetooth 5.0, všechny relevantní polohové systémy, NFC, USB-C, stereo reproduktory s Dolby Atmos, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, kapacita baterie 3300 mAh s podporou 15W nabíjení či kombinace nanoSIM a eSIM. Jedna výjimka tady ale přeci jen je – Galaxy Z Flip 3 disponuje voděodolností podle standardu IPx8, což je velmi příjemná novinka.

Slušná fotosestava

Hlavní fotoaparát nabídne 12 Mpx, světelnost f/1.8 a optickou stabilizaci, širokoúhlý má taktéž 12 Mpx a o něco horší světelnost f/2.2 a na přední straně je kamerka s rozlišením 10 Mpx a světelností f/2.4. Papírově jde o stejnou sestavu jako u předchůdce, ale nenechte se zmást – v tomto případě jde o novější fotočipy, které Samsung použil u řady Galaxy S21. Škoda, že se zapomnělo na teleobjektiv, ale i tak bude nový Flip 3 poskytovat velmi kvalitní fotografie.

V případě Galaxy Z Flip 3 jsou navíc čočky fotoaparátů kryty ochranným sklem Gorilla Glass DX. V čem se oba telefony rovněž liší, je počáteční cena. Když šel Galaxy Z Flip do prodeje, řekl si za něj Samsung 38 990 Kč, zatímco v případě Galaxy Z Flipu 3 se drží více při zemi s cenou 26 999 korun, respektive 28 999 Kč za vybavenější variantu.