Spotify trhá rekordy. Služba překročila významný milník v počtu předplatitelů

Hudební streamovací služba Spotify zveřejnila finanční výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku a s nimi i několik zajímavých statistik. Z hlediska peněz se o úspěchu hovořit nedá – mezi říjnem a prosincem loňského roku švédská společnost vykázala ztrátu ve výši 231 milionů eur (asi 5,5 miliardy korun). Její lidé si z těchto čísel zatím velkou hlavu nedělají – pro ně je v tuto chvíli důležitý růst uživatelské základny, který se zatím daří plnit.

Q4 ‘22 $SPOT delivered great platform growth. We ended 2022 strongly despite a challenging year. Expect us to move faster with more intensity of effort, driving even greater efficiency in 2023. pic.twitter.com/rII7hHwRy1

— Daniel Ek (@eldsjal) January 31, 2023