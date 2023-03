Spotify drasticky mění design. Hlavní obrazovka nezapře inspiraci TikTokem

Spotify chystá radikální proměnu mobilní aplikace pro iOS a Android

Proměnou projde také vyhledávač, který zase o kus usnadní objevování nového obsahu

Oblíbená funkce Autoplay bude fungovat také u podcastů

Hudební služba Spotify představila dosud největší designovou změnu mobilní aplikace pro iOS a Android, která v řadě ohledů vybízí ke srovnání se sociální sítí TikTok. Uživatelům nabídne kompletně přepracovanou domovskou obrazovku, ze které bude možné jednoduše přehrávat ukázky muziky, podcastů i audioknih. Mezi chystané novinky patří i funkce Smart Shuffle, rozšířené možnosti vyhledávání i automatické přehrávání podcastů.

Ať už z domovské obrazovky zamíříte do příslušná kategorie prostřednictvím krátké vizuální a samozřejmě zvukové ukázky pomůže objevit novou muziku nebo doporučí zajímavý podcast podle preferencí daného uživatele. Odtud se pak posluchač může intuitivně proklikat třeba až na profil umělce či pouze pokračovat v poslechu, a to s plynulou návazností na konec ukázky.

Změn dozná také vyhledávač, který vám nově umožní prozkoumávat klipy z vámi oblíbených hudebních žánrů a z jednoho místa je snadno ukládat do playlistů nebo sdílet mezi přáteli. Vyhledávat půjde i pomocí hashtagů a nedočkaví posluchači budou moci prostřednictvím ukázek nahlédnout do svých oblíbených playlistů jako Discover Weekly či New Music Friday.

Zmíněná funkce Smart Shuffle se bude starat o to, aby vás jednotlivé playlisty tak snadno neomrzely, a vkusně je bude prokládat skladbami s podobným nádechem. Jinými slovy lze říci, že tato novinka obohatí vaše důvěrně známé seznamy o adresná hudební doporučení.

Funkce Autoplay, která již dlouho funguje u přehrávání hudby, si najde cestu i mezi podcasty. Jakmile jeden podcast skončí, automaticky dojde ke spuštění jiné relevantní epizody, která by se měla shodovat s vašimi posluchačskými preferencemi.