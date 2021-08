Spotify a YouTube chystají levnější předplatné. Má to ale několik háčků

Předplácíte si hudební službu Spotify nebo prémiovou variantu YouTube a přemýšlíte o tom, jak ušetřit na měsíčních poplatcích? Provozovatelé těchto služeb toto dilema možná vyřeší za vás, ovšem jak to bývá, nabízená sleva nebude zadarmo.

YouTube Lite: bez reklam, ale i bez „muziky“

Společnost Google začala ve vybraných evropských zemích nabízet službu YouTube Premium Lite. Oproti „plnotučnému“ předplatnému stojí měsíčně pouze 6,99 EUR (asi 178 korun), což je téměř polovina běžného předplatného. Za oběť této slevě nicméně padl přístup ke službě YouTube Music či možnost stahování videí pro offline použití; odlehčené Premium vás pouze zbaví reklam na YouTube a YouTube Kids. Google prozatím testuje zájem v Belgii, Dánsku, Finsku, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku a Švédsku.

Spotify za dolar měsíčně?

Levnější předplatné chystá i Spotify, které chce skrze službu Spotify Plus snížit cenu na pouhý dolar měsíčně (asi 22 korun bez DPH). V tomto případě se však reklam nezbavíte, pouze dostanete možnost přehrávat si libovolné skladby a libovolně mezi nimi přeskakovat.

Služba Spotify Plus zatím není veřejná, ale je pouze testována na úzkém okruhu zájemců, a to dokonce za různé ceny, aby si provozovatelé služby ověřili zájem v různých cenových hladinách. Zatím tedy není jisté, kolik bude Spotify Plus stát a kdy vůbec dorazí.