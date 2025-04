Špičkový OnePlus 13T na videu! Chystaný kompakt překvapuje designem fotoaparátu

Značka OnePlus se připravuje na odhalení smartphonu OnePlus 13T, který zaujme špičkovou výbavou a kompaktními rozměry. Zástupci čínské firmy po sociálních sítích „trousí“ drobné střípky, které nám společně s několika úniky dávají možnost udělat si o chystaném smartphonu celistvější obrázek. Až dosud se však na síti neobjevil žádný obrázek, který by prozrazoval design připravované novinky.

Jak bude OnePlus 13T vypadat, ukazuje čerstvě zveřejněné video na síti X od @techinfosocials. V záběru je vidět muže, který si chystaný telefon roztáčí na svém prstu – pravděpodobně, aby demonstroval jeho perfektní vyvážení.

OnePlus 13T First Live Look 👀

The Weight Balance seems really Great this time! pic.twitter.com/p5svDDxgPg

— TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) April 12, 2025