Soutěž s PanzerGlass: vyhrajte antibakteriální sprej pro váš smartphone

Ve spolupráci se společností PanzerGlass jsme pro vás připravili soutěž o pět antibakteriálních sprejů Twice A Day. Výhody tohoto přípravku, který úspěšně eliminuje 99,999 % bakterií, se dají použít pro všechna mobilní zařízení, obrazovky nebo i dioptrické brýle. PanzerGlass SPRAY Twice A Day byl vyvinut v úzké spolupráci s Dánským technologickým institutem.

Aplikace spreje je velice snadná. Stačí ho (ideálně 2x denně) nastříkat přímo na displej, rozetřít po celém povrchu a nechat pár vteřin působit. Následně už jen otřít přiloženým hadříkem a drtivá většina bakterií má smůlu. Přípravek neobsahuje žádný alkohol, proto nehrozí riziko setření ochranné oleofobní vrstvy displeje, je dermatologicky testován, a je tak naprosto neškodný k pokožce.

Zatímco pravidelné mytí rukou po příchodu domů, před jídlem či po použití WC patří k základním hygienickým návykům každého z nás, málo kdo si uvědomuje hrozbu, kterou pro naše zdraví představuje obrazovka mobilního telefonu. Přitom právě mobilní telefon nás doprovází při většině činností, a je tak doslova magnetem pro bakterie, které si potom přinášíme domů. Podle některých studií na něm dokonce ulpí více bakterií než na záchodovém prkénku.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTMania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 026 64 569, sp. zn.: C 222000 vedená u městského soudu v Praze jako provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž se koná v termínu od 31. května 2020, 19:00 a končí po dosažení 100. správných odpovědí, nejpozději však 7. června 2020, 23:59.

3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky.

4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na soutěžní otázky a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

5. Antibakteriální sprej PanzerGlass SPRAY Twice A Day získá každá 20. správná odpověď. Soutěž končí po dosažení 100. správných odpovědí – celkem tedy vybereme pět výherců.

6. Každý výherce bude pořadatelem soutěže kontaktováni na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 48 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru P. Novák (příklad) bude doplněno do závěru tohoto článku po skončení soutěže.

7. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy.

8. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa a e-mail) budou využity pouze pro zaslání výhry.

9. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou.

10. V případě, že výherce na informační e-mail neodpoví do 24 hodin od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vybrán další výherce v pořadí a původnímu výherci nárok na výhru zaniká (tedy např. na místo výherce s 20. správnou odpovědí připadne výherce s pořadím 21.).

11. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.