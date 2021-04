Sony Xperia 1 III zná své datum představení. Jako první dostane 120Hz displej se 4K rozlišením

Společnost Sony oznámila termín příští tiskové konference, na které budou představené nové Xperie. Akce se odehraje 14. dubna v 9:30 našeho času a pravděpodobně bude streamována na YouTube.

Xperia 1 III: poprvé se 120Hz 4K displejem a periskopickou kamerou

Od Sony se očekává odhalení nového vlajkového smartphonu, kterým bude pravděpodobně Xperia 1 III. Tento telefon by měl vůbec poprvé dostat do výbavy 6,5“ OLED panel se 4K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, což je na papíře pro akumulátor přímo smrtelná kombinace. Předpokládáme však, že Sony učiní spoustu optimalizací, aby telefon vydržel na jedno nabití co možná nejdéle. Napomůže tomu i velká baterie s očekávanou kapacitou 5 000 mAh a podpora rychlého nabíjení výkonem až 65 Wattů.

Displej nemá být jedinou inovací chystané Xperie, spekuluje se rovněž o periskopické zoomovací kameře, která bude pocházet od divize Sony CyberShot. Fotoaparát má být trojitý, kromě zoomovací kamery má dostat hlavní 64Mpx kameru a 12Mpx širokáč.

Xperia 1 III bude plnohodnotným vlajkovým smartphonem, takže se můžeme těšit na čipset Qualcomm Snapdragon 888 a údajně až 16 GB RAM a 512GB úložiště. Chybět nemá slot na paměťové karty, a dokonce ani sluchátkový jack.

Celkem tři smartphony?

Xperia 1 III nemá být údajně jediným smartphonem, který bude na blížící se tiskovce představen. Podle úniků ze sítě Weibo dojde k odhalení i smartphonů Xperia 10 III a Xperia 5 III. V druhém případě bychom však byli zdrženliví, neboť řadu Xperia 5 Sony obvykle představuje na podzim. Zato příchod Xperie 10 III je velmi pravděpodobný, tento telefon se dokonce již před nedávnem objevil v benchmarku GeekBench, který prozradil přítomnost čipsetu Qualcomm Snapdragon 765G a 6 GB RAM.