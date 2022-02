Sony chystá vlastní Game Pass, bude dražší a méně našlapaný

Předplatné Game Pass se za dobu své existence stalo ve světě her skutečným pojmem. Microsoftu vyšla sázka na bohatou knihovnu her za měsíční poplatek na výbornou a nyní je z něj jeden z hlavních důvodů, proč si pořídit konzoli Xbox, třeba v nejnovější iteraci. Japonská Sony nyní může Microsoftu předplatné závidět, nicméně u pouhé závisti rozhodně zůstat nechce. Podle uniklých informací totiž připravuje vlastní předplatné podobného střihu.

Už v prosinci informoval server Bloomberg o projektu Spartacus, který měl zkombinovat předplatná PlayStation Now a PlayStation Plus jak pro současnou generaci konzolí, tak i pro tu minulou. Nyní však web GamesBeat přišel s dalšími informacemi o chystané službě. Ta by měla být rozdělena do tří úrovní za ceny 10, 13 a 16 dolarů měsíčně (cca 220, 280 a 350 korun bez DPH).

Základní předplatné Essential podle zdrojů nabídne výhody srovnatelné s PlayStation Plus, tedy online funkcionalitu a hry každý měsíc zdarma. Druhý stupeň s názvem Extra obsahuje všechny výhody prvního stupně společně s katalogem čítajícím stovky starých her, tedy obdobu současného PS Now. Nejdražší předplatné se pochlubí všemi výhodami nižších předplatných, a navíc ještě nabídne streamování, knihovnu klasických her a možnost zahrát si po omezenou dobu nové herní tituly ještě před jejich vydáním.

Předplatné od Sony nebude mít na růžích ustláno

Podle spekulací by nový typ předplatného od Sony mohl dorazit na konzole PlayStation v průběhu několika následujících týdnů, přičemž se alespoň v začátcích bude jednat o omezené testování.

Otázkou zůstává, jak moc bude nová služba oproti Game Passu konkurenceschopná – předplatné od Microsoftu nabízí v nejvyšší verzi Ultimate (za 339 korun měsíčně) online funkcionality včetně streamování her z cloudu, několik her každý měsíc zdarma, katalog několika stovek her včetně titulů z EA Play a exkluzivního stahovatelného obsahu.