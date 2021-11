Snapdragon 898 nebude. Qualcomm chystá zcela nový způsob značení

Už na konci tohoto měsíce představí společnost Qualcomm nový vrcholný mobilní procesor, který najdeme ve většině vlajkových smartphonů s Androidem pro rok 2022. Dosud se o něm hovořilo jako o Snapdragonu 898, nakonec však zřejmě Qualcomm sáhne po zcela jiném jménu.

Už loňský Snapdragon 888 byl překvapením, neboť po modelech 835, 845, 855 a 865 všichni logicky očekávali Snapdragon 875. Pokud by letos Qualcomm představil Snapdragon 898, visela by ve vzduchu otázka, kam toto číslování posunout v příštím roce. Zřejmě proto se americká firma rozhodla změnit schéma označování už letos.

This is no joke. Qualcomm seems to really name Snapdragon 898 "Snapdragon 8 gen1"

— Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2021