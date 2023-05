Snapdragon 8 Gen 3 nebude žádné ořezávátko. Máme první parametry

Snapdragon 8 Gen 3 dorazí letos na podzim

Nabídne 3,7 GHz na hlavním jádru a nový grafický čip

Na konci podzimu se uskuteční tradiční summit společnosti Qualcomm, na jehož konci bude mobilní svět bohatší o nový vlajkový čipset pro příští špičkové smartphony. Pokud americká firma opět neprovede změny v názvosloví, měl by nést jméno Snapdragon 8 Gen 3. Podle prvních střípků se máme opět na co těšit, známý Informátor Digital Chat Station totiž prozradil některé z jeho parametrů.

Snapdragon 8 Gen 3, který je vyvíjen pod interním označením SM8650, má dostat přepracovanou procesorovou jednotku sestávající se z jednoho supervýkonného jádra, pěti výkonných a dvou efektivních. Design hlavního jádra má vycházet z dosud nepředstaveného návrhu ARM Cortex-X4, přičemž maximální takt má dosahovat neskutečných 3,7 GHz – u loňského Cortexu-X3 je přitom maximem 3,2 GHz.

Nové by mělo být i grafické jádro s označením Adreno 750, u něj však zatím neznáme žádné podrobnosti. Co se výrobního procesu týče, Qualcomm by měl zůstat u 4nm technologie od TSMC, avšak u její novější generace N4P s vyšší efektivitou. Přechod na 3 nm pravděpodobně proběhne až příští rok, kdy bude tchajwanský výrobce připraven na sériovou výrobu.

