Sluchátka AirPods Studio nabírají zpoždění. Štítky AirTags zřejmě dorazí brzy

Představením nových iPhonů ještě letos Apple neřekl poslední slovo. Spekuluje se, že za měsíc firma z Cupertina uskuteční další virtuální tiskovou konferenci a představí další várku předvánočních produktů. Hlavní hvězdou akce se patrně stane 12“ MacBook poháněný ARMovým čipsetem Apple Silicon, ovšem očekáváme i jiná zařízení.

Ještě nedávno bychom na druhé místo adeptů na odhalení postavili náhlavní sluchátka AirPods Studio, ovšem podle nejnovějších zjištění informátora Jona Prossera došlo v jejich produkci k zásadnímu problému, který by mohl příchod nepříjemně zbrzdit. Optimistická varianta hovoří o dostupnosti v prosinci, Prosser se spíše přiklání k březnu příštího roku. Otázkou tedy je, zda Apple svá prémiová sluchátka představí už v listopadu, nebo s premiérou počká na jaro.

First:

Major hiccup in AirPods Studio production 😬

A few key features have now been cut.

Seems they still need to work some things out before we have final units.

Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020