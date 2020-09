Slovenský operátor odtajnil cenu Galaxy S20 FE. A způsobil si malou ostudu

Samsung včera rozeslal pozvánky na tiskovou konferenci, která se uskuteční příští týden 23. září. Akce se jmenuje Galaxy for Every Fan, což jednoznačně znamená příchod smartphonu Galaxy S20 Fan Edition. Jeho kompletní specifikaci před nedávnem odhalil Roland Quandt ze serveru WinFuture.de, jeho tiskové snímky zase ukázal inforSMARTmania.czmátor Evan Blass alias @evleaks. Zbývalo tak odhalit pouze finální cenu, o což se pro změnu postarala slovenská pobočka operátora Orange.

Podle ní by měl být základní 4G model s Exynosem 990 a 6 GB RAM stát 699 EUR (asi 18 600 korun), zatímco 5G varianta se Snapdragonem 865 přijde na 899 EUR (asi 24 tisíc korun). Orange také potvrdil veškerou ostatní výbavu, která se od spekulovaných parametrů WinFuture.de mírně liší – 6,5“ displej bude údajně typu Dynamic AMOLED s Quad HD+ rozlišením (namísto Super AMOLED s Full HD+). Potvrzeno je rozlišení fotoaparátů (12 + 12 + 8 Mpx), 4 500mAh baterie i podpora bezdrátového nabíjení a voděodolnost.

Orange se při uspěchaném zalistování telefonu do databáze nevyhnul malému mezinárodnímu trapasu – namísto oficiálních renderů od Samsungu (které patrně ještě nemá) použil ty s vodoznakem @evleaks. Evan Blass si toho všimnul, avšak celou věc přešel s úsměvem; nestalo se to poprvé, ani naposledy.

This never gets old 🤣

"Orange Slovakia was so eager to list the Samsung Galaxy S20 FE that it used images from @evleaks." https://t.co/CfNZjKAGXl

— Evan Blass (@evleaks) September 14, 2020